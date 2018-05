BBM will umziehen

Ausschuss stimmt über Fläche ab

+ © Kollschen Langfristig stößt der BBM-Baumarkt in Bassum räumlich an seine Grenzen. © Kollschen

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Der BBM-Baumarkt in Bassum will sich vergrößern. Zurzeit hat er seinen Sitz noch an der Industriestraße. Doch dort kann er nicht mehr wachsen. Deswegen hofft die Geschäftsleitung in Ganderkesee nun, dass der Stadtentwicklungsausschuss kommende Woche und später der Rat der Stadt grünes Licht geben. Denn dann dürfte der Markt umziehen. Als möglicher Standort steht das Flurstück an der Bremer Straße und der von ihr abzweigenden Gemeindeverbindungsstraße nach Hassel zur Kreisstraße 126 in der Sitzungsvorlage.