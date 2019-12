THW Bassum baut Löschwassertank

Firmen aus der Region unterstützen das Projekt mit 5 000 Euro

+ Stolz präsentieren Mitglieder und der erste Vorsitzende des Ortsverbandes Bassum, Mario Gerken (r.), den Sponsoren ihren neuen Löschwassertank. Die Firmen Gemüse Meyer, Bremer Stahlbau, Video Art und Horst Dieter Jobst unterstützen das Projekt mit einer Spende von 5000 Euro. Foto: Ute Schiermeyer

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Etliche Stunden hat Harald Hüneke in den vergangenen Monaten ehrenamtlich am neuen Löschwassertank für das THW Bassum gearbeitet. „Das war eine schweißtreibende Arbeit, vor allem in den heißen Wochen des letzten Sommers“, erinnert sich Hüneke, der das Projekt leitete und selber maßgeblich an der Verwirklichung beteiligt war. Aus einer herkömmlichen Absetzmulde wurde so ein einmaliger 14 000 Liter fassender Löschwassercontainer.