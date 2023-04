Bassum: Bauauschuss befasst sich mit Windpark-Projekt in Groß Ringmar

Der Windpark in Groß Ringmar könnte bald um die gekennzeichnete Fläche erweitert werden. Der Stadtentwicklungsausschuss hat zumindest seine Empfehlung für eine Änderung des Flächennutzungsplans ausgesprochen. © Google Maps

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Bassum hat sich mit dem Windpark in Groß Ringmar befasst. Der soll wachsen. Der Ausschuss stimmte einstimmig dafür. Außerdem auf der Tagesordnung: Bauen in Hallstedt sowie Leitlinien für Wohnflächenentwicklung.

Bassum – „Die Zeiten haben sich geändert.“ Diese Feststellung hat Martin Kreienhop am Donnerstagabend dem Bassumer Ausschuss für Stadtentwicklung vorgelegt. Denn ein Thema, dass der Bauamtsleiter eigentlich nach eigener Aussage für sich schon längst abgehakt hatte, stand auf der Sitzung in Stövers Landgasthaus in Groß Henstedt doch wieder auf der Tagesordnung: der Windpark in Groß Ringmar westlich der Landesstraße L 776.

Der Windpark in Groß Ringmar soll um einige Windkraftanlagen wachsen

Der soll nämlich noch weiter wachsen. Anlass für diese Gedankenspiele sei einerseits die Energiekrise mitsamt der veränderten Rahmenbedingungen zum Ausbau erneuerbarer Energien gewesen. Andererseits habe die Firma EEB Planung aus Bassum Anfang Februar bei der Stadt beantragt, an den bestehenden Windpark angrenzend eine Fläche für bis zu vier weitere Windenergieanlagen entwickeln zu dürfen.

Die betreffende Fläche grenzt an das Waldgebiet Bassumer Friedeholz an, ist rund 50 Hektar groß und laut Standortkonzept Windenergie bereits als Windpotenzialfläche ausgewiesen. Im Zuge der Entwicklung des Gebiets vor rund zehn Jahren sei die Fläche nicht benötigt worden, so Kreienhop, der ergänzte: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Konzept zu vervollständigen.“

Die Krux: Bassum hat bereits rund 2,5 bis 2,7 Prozent seiner Fläche – rund 656 Hektar – für Windenergie auswiesen und liegt damit deutlich über den vom Land Niedersachsen geforderten 1,8 Prozent für den Landkreis Diepholz. Kreienhop sagte: „Die Hauptlast wird bei uns liegen.“ Mit der Erweiterung des bestehenden Windparks könne die Stadt das bieten.

Das Windpark-Projekt in Groß Ringmar genießt volle die Rückendeckung der Politik

In der Folge wurde klar: Der Bauamtsleiter genießt die Rückendeckung der Politik für dieses Vorhaben. CDU-Mann Henning Meyer – er vertrat Dörte Binder, die ihrerseits den Ausschussvorsitzenden André Bartels vertrat – zuckte zunächst mit den Schultern und sagte: „So ist das wohl, wenn die Energiewende auf dem Land geschehen muss.“ Dann aber sprach er von einer „sinnvollen Ergänzung“, sie füge sich „gut ein in den bestehenden Windpark“.

Auch Hermuth Straßburg vom Bürger-Block zeigte sich den Plänen gegenüber wohlgesonnen – ebenso Christiane Weitzel (Grüne) und Sozialdemokrat Christoph Lanzendörfer. „Wir bekennen uns dazu“, sagte Letztgenannter, „und verzichten bewusst auf Atomkraft und CO2-starke Energien.“ Mit einem Lächeln fügte er dann noch hinzu: „Wir werden dem so folgen, denn es wäre schön, wenn unser Dienstwagen und unsere beiden Dienstfahrräder mit unserem Strom gespeist werden.“

Wenig überraschend das Votum des Gremiums: Ohne Gegenstimme empfahl der Stadtentwicklungsausschuss die Änderung des Flächennutzungsplans.

Der zweite große Punkt des Ausschusses: Die Leitlinien für die Wohnflächenentwicklung

Als zweiten großen Punkt an diesem Abend beratschlagte der Ausschuss über Leitlinien für die Wohnflächenentwicklung in der Stadt Bassum. Die hatte der Rat der Stadt während seiner Klausurtagung im Sommer vergangenen Jahres erarbeitet. Sie lauteten zu Beginn der Diskussion noch folgendermaßen: Erstens: Wir wollen die Entwicklung steuern. Zweitens: Wir schaffen differenzierte und bedarfsorientierte Wohnraumangebote. Drittens: Wir wollen mehr bezahlbare Wohnraumangebote bereitstellen. Viertens: Wir konzentrieren uns auf geeignete Standorte. Fünftens: Wir stabilisieren die Einwohnerentwicklung.

Straßburg regte an, im vierten Punkt ein „auch in den Ortschaften“ zu ergänzen, die im Begriff seien, auszudünnen. Lanzendörfer reagierte darauf mit Unverständnis und warf Straßburg vor, in den Ortschaften Schlafstädte entstehen lassen zu wollen. Dennoch wurde der Straßburg-Antrag mit sechs zu vier Stimmen (eine Enthaltung) angenommen. Und auch der damit abgeänderte Beschlussvorschlag sagte dem Ausschuss zu: einstimmig empfohlen.

Das gilt auch für eine Änderung der Innenbereichssatzung von Hallstedt. Dort müssen Grundstücke für Bauflächen bislang mindestens 1200 Quadratmeter groß sein. Nach Empfehlung des Gremiums soll diese Größe auf 800 Quadratmeter gesenkt werden, um eine Nachverdichtung zu vereinfachen. Bärbel Ehrich (SPD): „800 Quadratmeter sind immer noch besser als diese Hühnerkäfige von 400 Quadratmetern.“ Und auch bei diesem Punkt hielt Hermuth Straßburg sich nicht zurück: „Wir freuen uns, dass Hallstedt Möglichkeiten erhält, ein wenig mehr zu bauen.“ Ergebnis: einstimmig.