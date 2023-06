Bassum: Bauarbeiten an der Harpstedter Straße/L 776 vor dem Abschluss

Von: Fabian Pieper

Der Schlussspurt der Arbeiten an der Harpstedter Straße/L 776 in Bassum läuft. Das hat Leser Günter Sudmann grafisch dokumentiert. © Günter Sudmann

Die Baumaßnahmen an der Harpstedter Straße/L776 in Bassum stehen kurz vor dem Abschluss. Im August wird mit einer Fertigstellung der Sanierung gerechnet.

Bassum – Zentimeter für Zentimeter trägt eine große Maschine Asphalt auf einer vorbereiteten Fläche auf. Das, was Leser Günter Sudmann aus Bassum fotografiert hat, ist quasi der Schlussspurt der Arbeiten an der Harpstedter Straße/L 776 in Bassum. Denn wo seit mehr als anderthalb Jahren gebaut wird, zeichnet sich mittlerweile ein baldiges Ende ab.

Harpstedter Straße/L776 in Bassum: Arbeiten vor dem Abschluss

Das ist laut Lisa Hustedt, Pressesprecherin der für das Projekt verantwortlichen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), weiterhin für den Spätsommer vorgesehen. Die Behörde plane „mit einer Fertigstellung der Maßnahme in der zweiten Augusthälfte“. Dann werden fast zwei Jahre seit Baubeginn vergangen sein; die Arbeiten hatten am 4. Oktober 2021 begonnen. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin war November 2022, corona- und witterungsbedingt habe sich dieser jedoch nach hinten verschoben.

Der aktuelle Stand in den vier Bauabschnitten: Der erste Abschnitt ist schon seit Längerem fertiggestellt. Er beginnt auf Höhe der Amtsfreiheit und endet an der Abzweigung Hafter Weg. Dort beginnt der zweite Abschnitt. Auch dort sind die Sanierungsarbeiten weit fortgeschritten. Dieser sei „bis auf letzte Restarbeiten soweit abgeschlossen“, so Hustedt. Diese Restarbeiten betreffen demnach „im Wesentlichen die letzten Anpassungsarbeiten im Bereich der Nebenanlagen zum Bestand“ sowie das Herrichten von Zaunanlagen.

Kosten von 2,6 Millionen für die Bauarbeiten an der Harpstedter Straße/L776

Deutliche Veränderungen hat es in der vergangenen Woche im dritten Bauabschnitt gegeben. Auf Höhe von Küchen Schaidl bis zur Hausnummer 28 ist dort die oberste Asphaltdecke eingebaut worden, „also quasi die letzte Schicht der Straße aufgebracht“, wie Lisa Hustedt beschreibt.

Dennoch bleibt noch ein bisschen was zu tun, gerade im vierten Bauabschnitt. Der beginnt auf Höhe der Hausnummer 28 und endet an der Abzweigung Helldiek. Dort starten in der zweiten Juliwoche Tiefbauarbeiten, jedoch zunächst nur auf einer Länge von 100 Metern. Das sei, so Hustedt, damit der Busverkehr dort so wenig wie möglich beeinflusst wird.

Zuletzt habe es jedoch kaum weitere Komplikationen gegeben (wir berichteten). Auch das trockene und damit nicht optimale Wetter habe „keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Bauablauf gehabt“. Und auch der zu Beginn der Sanierungsarbeiten veranschlagte Kostenrahmen von insgesamt 2,6 Millionen Euro werde, das betont die Pressesprecherin, nicht überschritten.