Autor Tobi Katze spricht mit Humor über seine Depressionen

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wie erzählt man seiner Familie am besten, dass man Depressionen hat? Tobi Katze kennt die Antwort: „An seinem Geburtstag. Egal, wie schlimm es wird, wenigstens is’ Kuchen da.“ Der Autor von Büchern wie „Morgen ist leider auch noch ein Tag“ hat es so gemacht. Inzwischen ist er austherapiert und gewährte am Mittwochabend den Gästen im Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum einen Blick in das Leben eines Depressiven, seinen Kampf mit den alltäglichen Dingen – und seinen lieben Mitmenschen.

Anlass ist der Tag der seelischen Gesundheit. Eingeladen hatte die Kibis (Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich) im Landkreis – und damit offenbar einen Nerv getroffen, denn das Interesse ist enorm. Die Mitarbeiter schaffen zahlreiche weitere Stühle herbei. Die Einführung in den Abend übernimmt die Psychologische Psychotherapeutin Annika Gutrath mit dem etwas provokanten Titel „Depression als Chance?“

Es gebe Einstellungen, die das Entstehen einer Depression begünstigen, so Gutrath. Die können lauten: „Um anderen zu gefallen, muss ich auf eigene Bedürfnisse verzichten“ oder: „Wenn ich nicht gebraucht werde, bin ich weniger wert.“

Viele Menschen beginnen auch, sich zu verstellen, um zu bekommen, was sie wollen: Zuwendung. So entstehe oft ein Teufelskreis: „Jemand prahlt, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Sein Umfeld reagiert genervt und schenkt ihm nun erst recht wenig Beachtung“, konstruiert die Psychotherapeutin ein Beispiel und sorgt mit dem Satz: „Niemand wird dich lieben, wie du bist, also zeig dich auch nicht so“ für Betroffenheit.

Komme dann noch ein Schicksalsschlag hinzu, wie eine Trennung, Verlust eines Menschen oder der Arbeitsstelle, könne das eine Depression auslösen. „Natürlich ist eine Depression niemals erfreulich“, macht Gutrath deutlich. „Es ist eine harte Zeit. Die Betroffenen leiden unter anderem an gedrückter Stimmung, geringer Konzentration, dem Gefühl von Schuld bis hin zu Suizidgedanken. Aber viele Patienten sagen rückblickend auch, dass die Krankheit ihnen die Chance gegeben habe, darüber nachzudenken, was wichtig ist im Leben, aus dem Hamsterrad auszusteigen und alte Fesseln zu lösen.“ Gutrath greift den Titel ihres Vortrags wieder auf: „Die Depression sagte, so wie du jetzt lebst, geht es nicht weiter.“

Ein ernstes Thema locker verpackt

Mit diesem Hoffnungsschimmer übergibt sie das Mikro an Tobi Katze. Der Autor ist 37 Jahre, besitzt eine freundliche, warmherzige Ausstrahlung – und gewinnt das Publikum schnell für sich: „Können Sie mich verstehen?“, fragt er beim „Soundcheck“. „Das ist ja immer die Angst von Depressiven – nicht gehört zu werden.“

Katze wagt ein verbales Kunststück: Ein ernstes Thema locker verpacken. Die Krankheit realistisch darstellen, ohne Schwermut aufkommen zu lassen. Die Leute zum Lachen bringen, ohne das Ganze zu veralbern. Das kann schiefgehen. Katze gelingt es.

Er nimmt die Gäste mit auf eine Achterbahnfahrt. Sie dürfen ausgelassen lachen, wenn er die Reaktionen seiner Eltern präsentiert, als er ihnen von seiner Krankheit erzählt. „Aber du warst doch immer so ein fröhliches Kind!“, ahmt Katze das Jammern seiner Mutter nach, während er den Vater immer wieder brummeln lässt: „Du bist also traurig. Aber du warst doch immer glücklich.“ Nur Sekunden später versandet das Gelächter, als seine Schwester sagt: „Du weißt, dass wir dich alle lieben?“ Und Katze antwortet: „Ja. Aber ich weiß nicht warum.“

Dieses gekonnte Wechselspiel von Humor und Ernst zieht sich durch den gesamten Auftritt, bei dem Katze mal spielt, mal vorliest. Er arbeitet sich oft an den verständnislosen Reaktionen seines Umfeldes ab. Katze erzählt von Ärzten („Du wünschst, man hätte dir ins Gesicht geschossen, damit jeder sieht, was mit dir los ist“) von Therapeuten („Sind wie Kinder. So lange Sie nur Fragen stellen und nicht über Sex reden wollen, ist alles okay“) und Freunden („Mir gehts auch mal nicht so gut“). Er spricht über den Wunsch, zu funktionieren, normal zu sein, an kleinen Dinge wie Aufstehen und Aufräumen zu scheitern – und sich dafür noch mehr zu verachten. Er malt mit Worten passende Vergleiche: „Ich bin wie eine kaputte Uhr. Zweimal am Tag gehe ich richtig, man darf mich nur nicht genauer anschauen.“

Doch Katze hat auch Erkenntnisse aus seiner Krankheit gewonnen. Unter anderem, dass man über sein Schicksal keine Witze machen darf – sondern muss. „Ich hab so viele Macken, dass es für ein Bühnenprogramm reicht – fantastisch!“