Argumentationstraining für Frauen

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Wie sehr hat Helen sich auf ihren freien Tag gefreut. Endlich Zeit für sich! Doch dann ruft die Schwiegermutter an: „Kannst du eben für uns einkaufen?“ Helen sagt ja, obwohl sie keine Lust hat. Aber sie weiß nicht, wie sie ein Nein erklären soll und sie will keine schlechte Schwiegertochter sein. Dann meldet sich die beste Freundin: „Kannst du spontan auf die Kinder aufpassen?“ Helen sagt ja, schließlich will sie keine schlechte Freundin sein. Doch ihr freier Tag ist Geschichte. Helen ärgert sich. Aber wie hätte sie sich anders verhalten können?

Für Frauen, die sich in diesem erdachten Beispiel widerfinden, bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bassum, Christine Gaumann, in Kooperation mit dem Mütterkinderzentrum (Mükize) ein Argumentationstraining an. Das Motto am Sonntag, 9. September, lautet: „Ich will das! Ich will das nicht!“ „Die Teilnehmerinnen lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und konkret zu benennen. Außerdem sollen sie Wünsche selbstbewusst äußern, nein sagen und das durch Argumente untermauern – ohne auf die Rechfertigungsschiene zu gelangen“, erläutert Gaumann.

Im vergangenen Herbst habe es schon einmal einen solchen Kurs gegeben, der sehr gut angenommen worden sei. „Die Teilnehmerinnen äußerten den Wunsch nach einer Wiederholung“, so Julia Hänjes vom Mükize, die damals selbst teilnahm. Es sei eine tolle Stimmung in der Gruppe gewesen. Völlig verschiedene Frauen seien aufeinandergetroffen und hätten im Laufe des Tages begonnen, ihre Erlebnisse zu erzählen und sich auszutauschen. „Es tat ihnen gut, zu merken, dass sie nicht alleine dastehen“, sagt Gaumann.

Der Tag, der von 9.30 bis 17.30 Uhr im Mükize über die Bühne geht, beginnt mit einer Kennenlern-Runde. Anschließend gibt es Einzelarbeiten, in denen die Frauen beispielsweise ihre Stärken auflisten sollen. „Sie bekommen Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen“, so Gaumann.

Anschließend gibt es Gruppenarbeit und Rollenspiele. Situationen werden – wenn gewünscht – mehrfach durchgespielt. „Die Frauen können beobachten, wie ihr Handeln sich auf das Umfeld auswirkt“, so Gaumann. Wichtig sei, dass alles auf Freiwilligkeit basiere, betont die Gleichstellungsbeauftragte. „Wer nicht erzählen oder an den Spielen teilnehmen will, muss das nicht.“

Die Referentin ist Melanie van Luijn. Sie ist Rechtsanwältin, Mediatorin, Supervisorin und Trainerin.

Da am 9. September auch ein Mittagessen eingeplant ist, sind Anmeldungen notwendig. Diese nimmt Henrike Gerling-Jacobs unter 04241/4842 oder per E-Mail info@muekize-bassum.de entgegen. Rund 15 Frauen können teilnehmen. Die Kosten betragen 29 Euro, für Ehrenamtliche 19 Euro.