Bassum: Anwohner beklagen Probleme mit Jugendlichen am Jugendhaus Fönix

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Das Jugendhaus Fönix in Bassum. Dort sollen Jugendliche über Stränge schlagen, beklagen Anwohner. © Frauke Albrecht

Das Jugendhaus Fönix in Bassum ist in der Kritik. Dort sollen Jugendliche über die Stränge schlagen. Bürgermeister Christian Porsch bezieht Stellung.

Bassum – „Tiere werden mit Steinen beworfen, beim Tierarzt werden Mülleimer umgetreten, jetzt haben sie versucht, Geld aus den Spendenkassen zu holen – ich könnte jeden Tag die Polizei rufen ...“ Dieses sind nur einige Beispiele, über die sich Anwohner des Bassumer Jugendhauses in der Facebook-Gruppe „Unsere schöne Stadt Bassum“ beschweren. Dort ist kürzlich eine Diskussion über das Jugendhaus Fönix entbrannt.

Bürgermeister Christian Porsch bestätigt Probleme mit Jugendhaus-Besuchern in Bassum

Bassums Bürgermeister Christian Porsch hat die Kommentare gelesen. Er kennt die Problematik: „Ja“, bestätigt er. „Es gibt seit zwei Jahren vermehrt Probleme mit Jugendlichen, sowohl auf dem Sportplatz als auch im Bereich des Jugendhauses.“ Erst kürzlich sei es wieder zu Ausschreitungen nach einem Fußballspiel gekommen, erzählt Porsch. „Und das ist nicht das erste Mal gewesen.“

Probleme gebe es immer dann, wenn das Jugendhaus zu sei, also nach den Schließzeiten. Was Porsch weit von sich weist, ist der Vorwurf, die Mitarbeiter des Jugendhauses hätten die Situation nicht im Griff. Auch das sei in einigen Kommentaren behauptet worden. „Das stimmt nicht“, sagt Porsch. Marcus Libbertz, Leiter des Jugendhauses, sei dort anerkannt. Er genieße den Respekt der Jugendlichen und „leistet eine hervorragende Arbeit“. Porsch betont noch einmal: „Die Probleme gibt es nur, wenn das Jugendhaus zu hat, nicht zu den Öffnungszeiten.“ Dann nämlich sei die Gruppe unter Aufsicht.

Das Jugendhaus habe sich toll entwickelt, sagt Porsch. Durch die Renovierung des Hauses und durch das Personal können deutlich mehr Angebote gemacht werden, die auch genutzt würden. Waren es früher nur 10 bis 15 Jugendliche, die das Jugendhaus aufgesucht hätten, kämen heute wesentlich mehr. „Und die allermeisten sind wirklich toll“, lobt der Bürgermeister das Verhalten. Aber: „Es gibt auch einige, die Probleme haben, und sie bringen die Probleme eben auch mit ins Haus.“ Dabei soll es sich um zwei bis drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren handeln.

Bassum: Wenig Resonanz auf ein Treffen mit Verantwortlichen

Da es häufiger Beschwerden von Anwohnern gegeben habe, die von Vandalismus berichtet haben und sich unwohl fühlen, weil sich die besagte Gruppe dort abends aufhält, hatte die Verwaltung die Jugendlichen zusammen mit dem Jugendhausleiter und der Polizei zu einem Gespräch an einen Tisch geholt. Auch ein Vertreter des TSV Bassum war mit dabei.

Die Idee entstand, ein Treffen mit Nachbarn und Anwohnern zu planen, erzählt Porsch. Diese seien angeschrieben und eingeladen worden, um die Situation gemeinsam zu besprechen. „Leider“, so Porsch, „hat sich kein Anwohner zurückgemeldet.“

Er sei an dem besagten Termin trotzdem hingefahren, um auszuschließen, dass jemand vor der Tür steht. „Im Prinzip war keiner da“, sagt Porsch. Nach zehn Minuten sei ein Nachbar zum Gucken gekommen. Warum das Angebot nicht angenommen worden sei? Porsch zuckt mit den Schultern. „Ich weiß es nicht.“

Polizei bestätigt: Sachbeschädigungen und Ruhestörungen rund ums Jugendhaus Fönix in Bassum

Nach den erneuten Vorfällen hat er sich dazu entschlossen, ein weiteres Treffen mit allen Beteiligten zu vereinbaren. „Wir werden versuchen, das Jugendamt mit einzubeziehen“, so Porsch. Theoretisch könne die Stadt ein Haus- beziehungsweise Platzverbot aussprechen. Aber dadurch würde das Problem lediglich verschoben, weiß der Bürgermeister. Dennoch schließt er das Mittel als „letzte Konsequenz“ nicht aus.

Einige der Jugendlichen seien polizeibekannt und hätten bereits mehrere Anzeigen bekommen. Das bestätigt Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin der Polizeiinspektion Diepholz, Anne Friedrich. Immer wieder würden Beamte dorthin gerufen. „Dabei geht es hauptsächlich um Ruhestörungen und Sachbeschädigungen durch Graffiti“, so Friedrich. Die erstatteten Sachbeschädigungsanzeigen bewegen sich seit Januar 2022 knapp im zweistelligen Bereich. „Diese beschränken sich jedoch nicht nur auf die unmittelbare Umgebung des Jugendzentrums, sondern auch auf die Bereiche der Schützenhalle und des Hallenbades“, so Friedrich weiter.

Die Polizei würde das Gebiet rund um Schule und Jugendhaus regelmäßig präventiv und zu verschiedenen Uhrzeiten anfahren. „Sich auffällig verhaltende Personen werden angehalten und kontrolliert. Dennoch sind wir auf Meldungen von Anwohnern und Passanten angewiesen, die uns verdächtige Personen oder Umstände umgehend mitteilen, sodass wir rechtzeitig, möglichst vor Entstehung eines Schadens, tätig werden können“, so die Pressesprecherin abschließend.