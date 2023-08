Bassum: Schausteller Albert Dormeier wartet auf Betriebserlaubnis für sein Riesenrad

Von: Fabian Pieper

Teilen

Die Gondeln sind leer, das Riesenrad steht still: Der Bassumer Schausteller Albert Dormeier hat sich ein neues Fahrgeschäft gekauft. Eigentlich hätte es bereits auf dem Reload-Festival oder dem Brokser Heiratsmarkt stehen sollen. Doch weil es der Tüv noch nicht abgenommen hat, darf er es nicht nutzen – eine existenzbedrohende Situation. © Fabian Pieper

Schausteller Albert Dormeier aus Bassum hat sich ein Riesenrad gekauft. Problem: Der Tüv muss es erst abnehmen, ein Termin dafür ist nicht in Sicht.

Bassum – Die Lichter blinken hell und bunt, auch die Musik funktioniert. Wenige Knopfdrücke wären notwendig, und der Koloss aus Metall würde sich in Bewegung setzen, Menschen in bis zu 17 Metern Höhe transportieren und ihnen einen besonderen Ausblick schenken. Doch das Riesenrad, das auf dem Hof des Bassumer Schaustellers Albert Dormeier steht, bleibt regungslos. Und das könnte für den 58-Jährigen zu einer existenzbedrohenden Situation werden.

Existenzbedrohend: Riesenrad von Bassumer Schausteller Albert Dormeier steht still

Denn das Riesenrad ist die Lebensgrundlage Dormeiers. Eigentlich, sagt er, wäre er genau jetzt damit auf dem Brokser Heiratsmarkt in Bruchhausen-Vilsen. Das Problem: Die Attraktion ist nagelneu. Und nagelneue Fahrgeschäfte müssen erst vom Tüv Nord genauestens überprüft und abgenommen werden – was bis jetzt allerdings noch nicht passiert ist. „Die müssen nach der Statik schauen, ob es stabil ist“, kennt Dormeier das Prozedere. In der Regel sei das nur eine Formsache. „In den USA und in Kanada sind 45 baugleiche Modelle unterwegs, und noch keines ist zusammengebrochen“, ist er von der Qualität der Attraktion überzeugt.

Das Riesenrad von Albert Dormeier aus Bassum. © Fabian Pieper

Deren Bau hat er Anfang des Jahres bei einer polnischen Firma in Auftrag gegeben. Seit Mitte Juli steht das Riesenrad nun bereits bei ihm auf dem Hof, zwei Wochen vor dem vereinbarten Liefertermin. Sein altes und in der Region bekanntes Fahrgeschäft, den „Rock Express“, hat er verkauft. Die immer im Kreis fahrende Berg- und Talbahn sei im Auf- und Abbau sehr personalaufwendig gewesen, erklärt Dormeier. „Das Riesenrad hingegen kann ich mit meiner Frau alleine aufbauen.“

Und eigentlich habe er genau das schon zum Reload-Festival in Sulingen vergangene Woche vorgehabt. Doch den Veranstaltern dort habe er ebenso absagen müssen wie denen des Brokser Heiratsmarkts in Bruchhausen-Vilsen. „Die Verträge waren schon unterschrieben, die musste ich canceln“, sagt Dormeier achselzuckend. Denn: Ein Termin für die Abnahme durch den Tüv sei noch nicht in Sicht.

Konventionalstrafen, Einnahmeausfälle und Glaubwürdigkeitsverlust: Die Folgen des Stillstands

Da er daher dem Brokser Heiratsmarkt trotz unterschriebener Verträge kurzfristig absagen musste, habe Dormeier eine Konventionalstrafe hinnehmen müssen. Die sei gar nicht mal das Schlimmste: Viel schwerer würden die Einnahmeausfälle und der Glaubwürdigkeitsverlust wiegen, den er als Schausteller erleidet.

Kontaktaufnahmen vonseiten des 58-Jährigen mit dem Tüv Nord seien bislang erfolglos geblieben. „Bei 100 Anrufen komme ich zweimal durch“, sagt er kopfschüttelnd, „und dann werde ich nur geschoben.“ Auf Nachfrage der Kreiszeitung äußert sich Tüv-Nord-Unternehmenssprecher Tim Kreitlow zur Situation. Er führt eine große Zahl an Aufträgen und Personalengpässe als Gründe an: „Wir haben zurzeit eine extrem hohe Auslastung.“

Albert Dormeier aus Bassum wartet auf die Riesenrad-Freigabe durch den Tüv

Dormeier indes zeichnet ein düsteres Bild: „Wenn das noch ein bisschen dauert, brauchen die gar nicht mehr kommen. Dann bin ich nämlich bankrott.“ Denn ohne Einnahmen den Abtrag für das rund 450.000 Euro teure Riesenrad zu zahlen, das sei nicht möglich. Zudem würden ihm gerade im Spätsommer besonders viele Volksfeste entgehen. Für den Monat September zählt Dormeier noch den Zwiebelmarkt in Bünde, den Herbstfleckenmarkt in Cuxhaven und den Rodewalder Jahrmarkt auf, die er eigentlich fest eingeplant habe. „Im Zweifel müssen wir kurzfristig absagen“, sagt er und schüttelt erneut den Kopf. „Wenn ich heute das Okay bekomme, könnte ich es morgen schon irgendwo aufbauen.“

Deshalb hofft er, dass der Tüv sein Riesenrad bald in Augenschein nimmt und grünes Licht gibt. Zumal gerade mobile Fahrgeschäfte wie seines einer permanenten Qualitätskontrolle unterliegen würden. „Wir bauen das Ding jede Woche auf und wieder ab, wir haben jedes Teil in der Hand.“

Gerne wolle er erleben, wie seine neue Attraktion beim Publikum ankommt. „Den ,Rock Express‘, den haben vor allem Jugendliche genutzt. Das hier spricht ein ganz anderes Publikum an, Kinder und Familien.“ Dann wirft er noch einmal einen Blick hinauf, zu den bunt bemalten und blinkenden Gondeln. „Es ist einfach schade, dass es rumsteht.“