Aktionstag: „Wirf Deine Neujahrsvorsätze über Bord“

SV Dimhausen profitiert

Jedes Jahr im Januar surren die Laufbänder und quietschen die Hallenschuhe ohne Unterbrechung. Schon nach wenigen Wochen kehrt aber oft wieder Stille ein.

Bassum - Der 1. Januar ist der Tag im Jahr, an dem viele sich selbst das Versprechen geben, ein besserer Mensch zu werden. Gesünder ernähren, mehr Sport treiben oder aufhören mit dem Rauchen sind wohl die Dinge, die am häufigsten auf der Liste der guten Vorsätze für das neue Jahr stehen. Doch die Extraportion Motivation, der alljährlich tausende Deutsche pünktlich zur ersten Silvester-Rakete erliegen, ist oft wenige Tage später wieder spurlos verpufft. Das ist so verlässlich, dass es dafür sogar einen eigenen Tag gibt: den „Wirf-Deine-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag“ am Donnerstag.