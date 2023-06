Bambi mag Lämmermilch und Maulwurfserde

Von: Frauke Albrecht

Kleine Kuschelmaus mit großem Appetit. Vor zwei Wochen ist Bambi zu Familie Meier gekommen. © Frauke Albrecht

Kerstin Meier aus Bassum zieht zum zweiten Mal ein Rehkitz mit der Flasche auf

Bassum – Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die einen Garten haben, freut sich Kerstin Meier aus Bassum über den Anblick von Maulwurfshügeln. Denn dann muss sie nicht lange suchen, um ihrem neuen Schützling das morgendliche Menü zuzubereiten – es besteht aus Lämmermilch, frischen Blättern und Maulwurfserde. Seit zwei Wochen päppelt die Bassumerin ein kleines Rehkitz auf.

Gefunden wurde das Tier in Hallstedt. Ein Landwirt hatte zusammen mit Jägern und Nachbarn vor der Mahd seines Feldes nach Kitzen gesucht. Meier: „Sie haben tatsächlich zwei gefunden, vorsichtig rausgeholt und später am Rand der Wiese wieder abgelegt.“ Doch leider sei nur ein Kitz später von seiner Mama abgeholt worden. Das zweite lag am nächsten Tag immer noch allein an Ort und Stelle, und so nahm es ein befreundeter Jäger in seine Obhut. Da er wusste, dass Kerstin Meier 2021 bereits ein Kitz mit Erfolg großgezogen hat (wir berichteten), klingelte er kurzerhand bei ihr durch. „Ich konnte nicht ablehnen, auch wenn es ein denkbar schlechter Zeitpunkt war“, erzählt die Tierfreundin. Denn an dem Tag wurde der Geburtstag eines Familienmitglieds vorbereitet – zahlreiche Gäste hatten sich angekündigt.

Bambi braucht alle vier Stunden die Flasche

„Es waren stressige Tage, aber die ganze Familie hat geholfen“, blickt Kerstin Meier auf die vergangenen zwei Wochen. Vor allem der zehnjährige Luca ist Feuer und Flamme und unterstützt seine Mutter bei der Arbeit und der Futtersuche. Er will später Tierarzt werden. Luca hat dem Kitz auch einen Namen gegeben. Seit zwei Wochen bekommt Bambi nun alle vier Stunden die Flasche mit Milch. „Als sie zu uns kam, war sie schätzungsweise eine Woche alt“, erzählt Kerstin Meier. „Man konnte noch den Nabel der Nabelschnur spüren.“

Der zehnjährige Luca hilft bei der Aufzucht. © Meier

Zu ihrer Überraschung ging die Aufzucht einfacher von der Hand als bei Ella 2021. „Die ersten Tage hat Bambi kläglich nach seiner Mama gerufen. Das war herzergreifend.“ Aber es habe sofort die Flasche akzeptiert und getrunken beziehungsweise geschluckt. Mittlerweile bekommt das Kitz neben der Flasche klein gehackte Blätter, zum Beispiel Löwenzahn und Haselnuss, aber auch Tannenzapfenspitzen und fein krümelige Erde. Die hilft bei der Verdauung.

Im Herbst soll Bambi in die Freiheit entlassen werden

Ein weiterer Unterschied zu Ella ist, dass Bambi die Nähe der Menschen sucht. Ella hielt eher Abstand. Das machte die spätere Auswilderung leichter. „Bambi ist eine richtige Kuschelmaus und mag es, am Kopf gestreichelt zu werden. Den hält sie mir bei der Fütterung richtig hin“, erzählt Kerstin Meier.

Ihr Ziel sei es immer noch, Bambi im Herbst in die Freiheit zu entlassen. Sollte dies aber nicht gelingen, darf das Kitz bleiben – zwischen den Hunden, Pferden, Ziegen, Kaninchen, Hühnern und Enten fällt ein Tier mehr nicht ins Gewicht. „Leider mussten wir unseren Esel abgeben, weil es Beschwerden wegen Lärm gab. Darüber bin ich immer noch traurig“, sagt Meier. Aber er darf nun Eseldamen in Oldenburg beglücken.

Bambi könnte in der Nachbarschaft Gesellschaft finden. „Zu unseren Nachbarn kommt immer ein Rehbock und hält sich dort auf.“ Vielleicht wird aus den beiden noch ein Paar. Ein Happy End wäre Bambi zu wünschen.

Ella springt übrigens auch noch munter über die Felder in Albringhausen. Kerstin Meier hat sie kürzlich mit eigenen Augen gesehen, als sie von einer Feier kam. „Wir hatten ihr vor der Auswilderung eine Ohrmarke verpasst, damit die Jäger sie erkennen können und nicht abschießen.“ Das scheint zu funktionieren.