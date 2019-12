Räuberische Erpressung: Drei Männer bedrohen 23-Jährigen mit Messer

Drei unbekannte Männer verfolgten am frühen Sonntagmorgen einen 23-Jährigen vom Bassumer Bahnhof in Richtung Carl-Zeiss-Straße. Dort bedrohten sie ihn mit einem Messer.

Bassum - Bereits am frühen Sonntagmorgen gegen 1.48 Uhr verließ ein 23-Jähriger am Bahnhof Bassum die Regionalbahn und ging Richtung Carl-Zeiss-Straße. Drei unbekannte Männer folgten ihm und verwickelten ihn in ein Gespräch, teilte die Polizei mit.

Sie zückten ein Messer und forderten ihn auf, sein Portemonnaie herauszugeben. Er händigte dieses inklusive Bargeld, Reisepass und anderen Papieren aus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung An der Weide.

Überfall am Bahnhof Bassum: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung rund um den Bahnhof Bassum ein, konnte die Täter allerdings nicht finden. Die Täter werden als Anfang 20 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß beschrieben. Alle drei sind schlank, trugen blaue Jeans und blaue, olivfarbene und schwarze Jacken. Hinweise nimmt die Polizei Syke telefonisch unter 04242 / 9690 entgegen.

Auch in Bremen kommt es immer wieder zu Angriffen mit Messern, s o zuletzt nahe des Nelson-Mandela-Parks im Stadtteil Findorff. Bei der Auseinandersetzung wurde ein 25-Jähriger verletzt.