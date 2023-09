B51 stundenlang gesperrt: Vier Schwerstverletzte bei Unfall

Von: Fabian Pieper

Teilen

Der erste Unfall auf der B 51 fordert vier Schwerstverletzte. © Fabian Pieper

Auf der B51 hat es einen schweren Unfall bei Nordwohlde gegeben. Vier Personen wurden schwer verletzt, zwei weitere bei einem Folgeunfall leicht.

Nordwohlde – Zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt sechs zum Teil schwerstverletzten Personen ist es am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 51 im Bereich Nordwohlde/Stühren gekommen.

Insgesamt sind 6 Autos in die beiden Unfälle verwickelt

Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben von Ralf Ebert, Einsatzleiter der Feuerwehr Nordwohlde, gegen 15.50 Uhr auf Höhe der Ortschaft Stühren. Dort soll laut Polizeiangaben in Fahrtrichtung Bremen ein Audi auf einen Ford aufgefahren sein, der nach links abbiegen wollte. Der Ford sei daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert worden und mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Bei diesem Unfall seien vier Personen schwerstverletzt worden, teilte Ebert mit. Die Verletzten seien notärztlich betreut und mit einem Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Durch den Rückstau kam es in Höhe Nordwohlde gegen 16.20 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei seien zwei Personen leicht verletzt worden, so Ebert. Die Bundesstraße wurde im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.