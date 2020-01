Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 51 bei Bassum (Landkreis Diepholz) sind am Donnerstagmorgen vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Ein Schulbus ist in Bassum auf eine Kehrmaschine gefahren

ist in auf eine Kehrmaschine gefahren Der Busfahrer wurde schwer verletzt

Zwei Autos waren ebenfalls am Unfall auf der B51 beteiligt

Bassum - Laut Polizeiangaben fuhr ein Schulbus gegen 7.50 Uhr auf der B51 in Bassum nahezu ungebremst in eine langsam fahrende oder stehende Kehrmaschine. Durch den heftigen Aufprall wurde der 21 Jahre alte Busfahrer im Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Unfall auf der B51 bei Bassum: Busfahrer übersieht Kehrmaschine

Der Busfahrer hatte die Schulkinder bereits abgesetzt und war ohne Fahrgäste auf dem Rückweg. Warum er die Kehrmaschine übersah, ist noch unklar, heißt es von der Polizei.

+ Ein Autofahrer geriet in den Gegenverkehr. © Nonstopnews

Ein nachfolgende 52-jährige Autofahrerin aus Bruchhausen-Vilsen musste aufgrund des Unfalls auf der B51 stark abbremsen, geriet dabei ins Schleudern und kollidierte im Gegenverkehr mit dem Wagen eines 37-jährigen Fahrers aus Scholen.

Der Fahrer der Kehrmaschine, die 52-jährige Frau und der 37-jährige Mann aus Scholen wurden ebenfalls verletzt und mussten in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden.

Unfall in Bassum: B51 voll gesperrt

Die B51 musste wegen des Unfalls voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde von den Einsatzkräften eingerichtet. Die Sperrung dauerte mehrere Stunden. Die Kehrmaschine blieb unbeschadet, die drei weiteren beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz auf der B51 waren mehrere Ortsfeuerwehren aus Bassum und Umgebung, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, ein Rettungshubschrauber und Kräfte der Polizei.

Kurz vor Weihnachten kam es ebenfalls zu einem schweren Unfall auf der B51 in Bassum. Dabei sind ebenfalls vier Personen verletzt worden.