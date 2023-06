AWG-Führungsduo im Doppel-Interview: Positiv in die Zukunft

Von: Anke Seidel

Stellen Weichen für die Zukunft der AWG: Prokurist Sebastian Koch und AWG-Geschäftsführer Andreas Nieweler (rechts, hier auf dem Wertstoffhof im Entsorgungszentrum Bassum), der in einem Jahr in den Ruhestand gehen will. © Anke Seidel

Am 30. Juni 2024 will Andreas Nieweler die Geschäftsführung der AWG abgeben. Sein Nachfolger soll Prokurist Sebastian Koch werden. Im Interview sprechen sie über aktuelle Pläne.

Am 30. Juni 2024 will Andreas Nieweler die Geschäftsführung der Abfall Wirtschafts Gesellschaft (AWG) abgeben. Bis dahin arbeitet er mit seinem designierten Nachfolger Sebastian Koch zusammen. Es ist also eine Zeit der Gemeinsamkeit, die beide erleben. Was möchte Andreas Nieweler bis zu seinem Ausstieg noch realisieren – und welche Schwerpunkte setzt Sebastian Koch? Im Interview geben beide Antworten. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Nieweler und Herr Koch, Sie arbeiten ja bereits seit zwei Jahren in Führungsverantwortung zusammen. Welche Eigenschaften haben Sie gemeinsam?

Andreas Nieweler: Herr Koch ist ja nicht durch Zufall hier, ich habe seine langjährige Arbeit in Delmenhorst beobachtet. Dann erfuhr ich, dass er – sozusagen als nächsten Entwicklungsschritt– seinerseits die AWG als größeres Unternehmen der Branche „im Auge“ hatte. In unseren ersten Kontaktgesprächen vor etwa fünf Jahren war sofort erkennbar, dass die Chemie stimmte und die strategischen Zielsetzungen in die gleiche Richtung gingen.

Sebastian Koch: Als Herr Nieweler mich damals konkret ansprach, musste ich nicht lange überlegen. Betriebsleitung und eigenverantwortliches Handeln konnte ich in Delmenhorst erlernen, aber das Aufgabenfeld der AWG ist sehr viel umfangreicher, das macht es reizvoll. Ich würde sagen, wir sind beide sorgfältige Vorbereiter und beide hartnäckig in der Umsetzung gesetzter Ziele.

Worin unterscheiden Sie sich?

Sebastian Koch: Mein Vorteil war, als Zugang von außen die etablierten Prozesse und die gewohnten Arbeitsabläufe hier und da anders zu sehen und zu hinterfragen. Dazu wurde ich auch ausdrücklich aufgefordert. Danach haben wir auch gemeinsam Dinge verändert, zum Beispiel in der Organisation, dem Personaleinsatz, bei betrieblichen Abläufen oder der Digitalisierung.

Andreas Nieweler: Ich fordere neue Mitarbeitende – egal, an welcher Stelle sie tätig sind – generell immer dazu auf, Prozesse, Abläufe und Entscheidungen zu hinterfragen. Nur so entstehen gute Lösungen. In der Geschäftsleitung ist Sebastian Koch dabei für mich immer ein guter Sparringspartner. Während ich tendenziell eher moderiere, ist Kollege Koch durchaus auch ein Freund direkter Worte, was hin und wieder auch notwendig ist.

Weg von den „Bürgermeister-Kippen“ und hin zu einem höchst effizienten Entsorgungsunternehmen – die Geschichte der AWG ist spannend und war immer gespickt mit Herausforderungen. Welche, Herr Nieweler, waren besonders schwierig – und was möchten Sie als Geschäftsführer noch verwirklichen?

Andreas Nieweler: Als man hier vor Jahrzehnten begann, eine kommunale Abfallwirtschaft aufzubauen, galten ganz andere Grundsätze. Mein Vorgänger Horst Brümmer hat in den 1970er- und 1980er-Jahren zunächst einmal erste flächendeckende Grundstrukturen aufgebaut, die vielen kleinen und teils abenteuerlichen Deponien reduziert und Standorte zentralisiert. 1986 kam ich dann dazu, durfte die Grundstrukturen mit ihm weiterentwickeln und hatte als Geschäftsführer in den letzten rund zwanzig Jahren die Chance, etliche neue Aufgaben und Geschäftsfelder zu etablieren. Heute sind wir ein breit aufgestelltes Unternehmen mit vielen verschiedenen Umsatzbereichen. Das letzte Jahr meiner Geschäftsführung nutze ich dazu, gemeinsam mit meinem Kollegen Koch wichtige Investitionen und strategische Grundsatzentscheidungen auf den Weg zu bringen, die wesentliche Umsetzung obliegt dann der nächsten Generation.

Herr Koch, wo wollen Sie künftig Schwerpunkte setzen?

Sebastian Koch: Die hier gewachsene Unternehmensstruktur bietet eine ideale Grundlage für die Zukunft, hinsichtlich der Aufgabenbereiche, der eingesetzten Technik und der vielen sehr engagierten Beschäftigten. Ich stehe zunächst einmal für Kontinuität; auch da ich die letzten fünf Jahre ja bereits sehr aktiv mitgestalten durfte und diese Chancen auch genutzt habe. Wir arbeiten bereits heute an wichtigen Grundlagen für einen auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg und Entgeltstabilität der AWG. Auch das Thema Energie gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Sowohl die Energiegewinnung und -nutzung aus Abfällen und Biomasse als auch der ergänzende Aufbau von regenerativer Energieerzeugung aus Wind und Sonne spielen dabei eine besondere Rolle. Selbst der klimaneutrale Fuhrparkbetrieb wird in Zeiten von steigender CO2-Besteuerung zukünftig eine wirtschaftlich wichtige Rolle für kommunale Abfallentsorgungsunternehmen spielen. Auch hier sammeln wir erste Erfahrungen und werden noch in diesem Jahr unseren zweiten Elektro-Lkw bei der AWG in Betrieb nehmen. Unbedingt möchte ich auch die über zwanzig Jahre gewachsene Zusammenarbeit mit den anderen kommunalen und privaten Partnern fortsetzen.

Herr Nieweler, die Dynamik in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft war immer hoch. Befeuert der Klimawandel sie noch? Mit welchen Entwicklungen und Regelungen rechnen Sie in naher Zukunft?

Andreas Nieweler: Ja, das ist ein Riesenthema! Die gesamte Abfall- und Kreislaufwirtschaft wird sich in den nächsten Jahren vorrangig nach den erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen ausrichten. Dekarbonisierung lautet das Stichwort. Die AWG und ihre Tochterunternehmen lassen sich jetzt schon jährlich klimabilanzieren und wir sind da schon ziemlich gut, aber es geht noch mehr. Ich behaupte, dass wir als AWG-Konzern jetzt schon eine der besten Klimabilanzen im Landkreis haben.

Energie aus Abfall – das ist für die AWG mittlerweile längst eine Selbstverständlichkeit, wie allein das Heizkraftwerk Blumenthal der AWG oder die beiden Biogas-Anlagen in Bassum beweisen. Lässt sich das ausbauen – oder anders gefragt: Ist zum Beispiel Treibstoff aus Plastikabfällen tatsächlich eine Zukunftsperspektive?

Sebastian Koch: Es geht in der Abfallwirtschaft immer um die möglichst optimale Nutzung der verschiedenen Stoffströme und Inhaltsstoffe. In der Vergangenheit war dies für Kunststoffe vorrangig die energetische Verwertung. Wir sehen im Kunststoff-Recycling jedoch eine enorm dynamische Entwicklung. Technisch sind viele Verfahren mittlerweile möglich, wirtschaftlich erfolgreich sind sie aber nur bedingt. Dies ist aber ein wichtiger Aspekt gerade auch in der kommunalen Abfallwirtschaft im Sinne stabiler und bezahlbarer Entgelte. Die Nachfrage nach Recyclingmaterial oder Sekundär-Grundstoffen für die Kunststoffherstellung wird jedoch zunehmen. Dies ist eine große Chance für die notwendigen Investitionen in Technik und für einen wirtschaftlichen Betrieb der entsprechenden Anlagen.

Oder wäre ein radikaler Wandel hin zu Mehrweg-Verpackungen eine Strategie für die Abfallvermeidung?

Sebastian Koch: Es wird auch zukünftig einen großen Mix aus Verpackungsmaterialien und Verpackungsstrategien geben. Dazu gehören die Mehrwegverpackungen genauso wie die Einwegverpackungen. Die Bepfandung von Einweggetränkeverpackungen hat gezeigt, dass auch ein starker wirtschaftlicher Eingriff nicht unbedingt die gewünschten Veränderungen erzielt, etwa die Stärkung von Mehrweg. Die Branche wird sich auf die Entwicklungen der Zukunft einstellen und die notwendigen Lösungen entwickeln. Und wenn Hersteller und Inverkehrbringer zukünftig verstärkt auf Trennbarkeit und recyclingfähiges Design für die Verpackungen achten und vermehrt Sekundärrohstoffe einsetzen, bekommen wir eine echte Chance für wirklich bessere Recyclingquoten.

Die AWG ist Eigentümerin des Heizkraftwerks (HKW) Bremen-Blumenthal. Was kann es zur Energiewende beitragen?

Andreas Nieweler: Sehr viel! Der erzeugte elektrische Strom wird seit Jahren erfolgreich an der Börse vermarktet. Die Wärme wird bisher nur zum Teil genutzt, demnächst jedoch verstärkt als Nah- und Fernwärme in Bremen-Nord vermarktet. Dazu haben wir gerade mit enercity einen strategischen Partner gefunden. Und wenn es sich gut entwickelt, kann an dem Kraftwerk vielleicht sogar mittelfristig auch noch Wasserstoff erzeugt werden.

Wie kann die AWG den Ausbau der regenerativen Energie vorantreiben?

Andreas Nieweler: Wir sind schon seit Jahren kontinuierlich dabei. In den nächsten Monaten wird der zweite Bauabschnitt der Photovoltaik-Anlage auf dem Utkiek realisiert. Dann haben wir als AWG in Bassum 10 000 Quadratmeter PV-Fläche. Auch die Windenergie spielt dabei eine große Rolle. Wir prüfen weitere Optionen am Standort und einige Projekte in der Umgebung sind in konkreter Planung. Die AWG prüft hier eine Beteiligung.

Sebastian Koch: Auch für den Standort selbst erarbeiten wir aktuell in einer Energiepotenzialstudie weitere Möglichkeiten, die regenerative Energieerzeugung auszubauen. Aktuell wird nach dem Krankenhaus auch das Naturbad Bassum an das Fernwärmenetz der AWG angeschlossen.

Was erwarten Sie in Zukunft für die AWG?

Andreas Nieweler: Ich mache mir gelegentlich etwas Sorgen in Bezug auf den wachsenden Fachkräftemangel. Wenn ich sehe, wie manche Mitarbeitende im Grenzbereich gefordert sind und wir kaum Abhilfe durch Einstellungen schaffen können, macht das – bei wachsenden Anforderungen – schon nachdenklich. Dabei sind wir, so denke ich, wirklich ein attraktiver Arbeitgeber mit viel Teamspirit. Daran kann es also nicht liegen. Ansonsten haben wir bei der Vielfalt unserer Dienstleistungen sehr gute Voraussetzungen, uns weiterhin zu entwickeln und stabile Entgelte und einen guten Entsorgungsservice zu gewährleisten.

Sebastian Koch: Ich bin da auch zuversichtlich für die Zukunft. Wir haben ein hoch engagiertes Team und einen sehr guten Ruf im Landkreis und darüber hinaus; zurecht – wenn ich mir diesen Zusatz erlauben darf. Wir werden auch zukünftig Menschen davon überzeugen können, mit uns gemeinsam Klimaschutz durch Kreislaufwirtschaft aktiv zu leben und für den Landkreis umzusetzen. Ich freue mich sehr auf die zukünftigen Aufgaben und bin überaus dankbar, in meiner neuen verantwortlichen Rolle ab Mitte 2024 die Geschicke der AWG-Gruppe gemeinsam mit dem Aufsichtsrat führen und als Geschäftsführer gestalten zu dürfen.