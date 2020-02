Autofahrer halten sich an Sperre der Mittelstraße

+ Seit gestern wird in der Mittelstraße gearbeitet. Foto: juk

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Uwe Förster ist zurzeit so was wie der Türsteher der Mittelstraße. Er bewacht mehr oder weniger die beiden Sperren, die verhindern sollen, dass Unbefugte in die Straße einbiegen. Seit gestern ist diese nämlich komplett dicht – außer für Busse und Anwohner. Und bisher laufe es überraschend gut, sagt Förster von Sontowski Pflasterbau-Bassum, die mit den Bauarbeiten am Gehweg betraut sind. „Die einzigen Probleme gibt es mit Paketboten.“