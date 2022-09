Ein Statement aus Aluminium: „Destination Tomorrow“ ab Donnerstag in der Galerie Nienhaus

Von: Fabian Pieper

Teilen

Die Künstler (v.l.) Carola Ludewig, Edwin Partoll und Karin Bliefernich, bereiten alles für die Ausstellung „Destination Tomorrow“ in Bassum vor. © Fabian Pieper

Am Donnerstag öffnet die Galerie Nienhaus ihre Tore für eine neue Ausstellung. Bei „Destination Tomorrow“ gibt es unter anderem 99 Aluminium-Babys zu bestaunen.

Bassum – Ein wenig bedrohlich wirken sie, und irgendwie unheimlich, wie sie scheinbar dem Betrachter entgegen krabbeln. Doch zum Glück sind die 99 Baby-Figuren des Bildhauers Edwin Partoll nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Aluminium, vollkommen harmlos also. Die Botschaft hingegen, die sie ab heute in Bassum vermitteln sollen, ist eine ernste.

„Was soll aus der Welt und den Menschen werden?“, fragt sich Partoll, der sich nicht als Künstler, sondern als Handwerker sieht. „Ressourcen, Pandemie, Klima – mir kann das alles egal sein. Daher habe ich als Metapher Babys genommen, denn für die ist das wichtig.“

Deshalb lautet der Titel der Ausstellung in der Galerie Nienhaus auch „Destination Tomorrow“, auf Deutsch: „Reiseziel morgen“. Nicht nur der in Drentwede lebende Partoll, auch die Diepholzer Künstlerin Carola Ludewig und Christiane Palm-Hoffmeister (Barrien) sowie die Bassumerin Karin Bliefernich stellen Werke aus. Ludewigs Steckenpferd sind bunte, dreidimensionale Collagen, die sie aus Verpackungsmaterialien und Acrylfarbe erstellt hat. „Wir müssen unsere Materialien wertschätzen“, lautet ihre Meinung, weshalb sie sie in ihrer Kunst unterbringe.

Ergänzt wird die Ausstellung um Malereien von Bliefernich und auf Acrylscheiben gepresste Gedichte von Palm-Hoffmeister. Den Blickfang hingegen, den stellen zweifelsohne die Skulpturen von Edwin Partoll dar. Sieben Jahre habe der Entstehungsprozess gedauert, verrät er. Um Kosten zu sparen, ließ der Kulturpreisträger des Landkreises die Figuren in einer indischen Gießerei anfertigen.

Jedes Baby ein Unikat: „Destination Tomorrow“ ab Donnerstag in der Galerie Nienhaus

Der Clou: Jede Figur ist ein Unikat, da Partoll bei 15 verschiedenen Köpfen, drei verschiedenen Körpern und einem Fundus aus Armen und Beinen etliche Kombinationsmöglichkeiten hatte; manche der Figuren haben zudem Schwänze, die an die Flossen von Kaulquappen erinnern. Der Bezug zur Evolution („Wo kommen wir her, wohin gehen wir?“) soll auf diese Weise deutlich werden. Eine Antwort auf diese Fragen liefert der Bildhauer hingegen bewusst nicht: „Ich gebe nur ein Statement ab.“

Gastgeberin Karin Bliefernich ist begeistert, Edwin Partoll für die Ausstellung gewonnen zu haben – und von seinem Werk: „Das gehört für mich auf die nächste Biennale nach Venedig“, sagt sie strahlend und betont, dass sie es in einem „hochkarätigen Museum“ ausgestellt sehen möchte. Nun stehen die 99 Babys in Bassum. Heute Abend öffnet die Galerie um 18 Uhr kostenlos zur Vernissage. Anschließend wird die Ausstellung mit insgesamt mehr als 120 Stücken bis zum 13. November dort zu sehen sein.

Geöffnet hat die Galerie immer montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags zusätzlich von 10 bis 13 Uhr.