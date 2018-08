Ausnahmezustand: 3 000 Fans feiern Michael Patrick Kelly

Bassum - Von Heiner Büntemeyer. Ausnahmezustand in Bassum: 3 000 Fans drängen – unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen – auf das Gelände der Bassumer Freudenburg, um Michael Patrick Kelly live zu erleben. Er ist am Freitag der absolute Publikumsmagnet des zweitägigen Open-Air-Festivals, das Oliver Launer organisiert hat. Kelly-Fans aus ganz Deutschland sind angereist – auch zwei, die versehentlich nach Bassum geraten sind und eigentlich zur Loreley wollten.

Das große Areal unterhalb der Freudenburg und vor der Bühne ist in geheimnisvolles Licht getaucht. Mit rhythmischem Klatschen vertreiben sich die Fans zuerst die Zeit´. Fast pünktlich um 21 Uhr zucken Lichtblitze auf, sorgen dumpfe Bässe fast für Herzrhythmusstörungen und heulen die Gitarren zusammen mit den Fans auf.

Schon bei seinem ersten Song bewegt sich ein Meer von Armen, und als der letzte Ton verklungen ist, jubeln die Besucher. Viele Fans sind als Kinder und Jugendliche mit ihrem „Paddy“ Kelly groß und inzwischen auch erwachsen geworden. Aber als er am Freitag als „Michael Patrick Kelly“ zu ihnen zurückkehrt, begeistert er nicht nur seine treuen Fans – er hat auch neue hinzugewonnen.

Es ist ein starker Auftritt mit Pop- und Rocksongs sowie stimmungsvollen Balladen. „Ich habe mich musikalisch weiter entwickelt, ich steh’ aber auch zu meiner alten Mucke“, erklärt Kelly. „Die Jungs, die hergezwungen wurden“, bittet er, zum Bierstand gehen, während er die ersten Akkorde von „An Angel“ anstimmt und seine alten Fans zum Kreischen bringt. Glücklich die Arme schwenkend, singen sie den Refrain dieser Hymne an die Melancholie mit.

Aber, als will er sich dafür entschuldigen (was gar nicht nötig ist), langen „Paddy“ und seine Band danach umso kräftiger zu. „Rock‘n’Roll tonight“ ist das Motto, und die Gitarren sägen, die Bässe wummern und das Schlagzeug dröhnt, sodass man um die Gesundheit der in vorderster Front stehenden Besucher fürchten muss. Die sind teilweise schon am Vortag angereist und haben am Gelände übernachtet, um am nächsten Abend ihrem Idol möglichst nahe zu sein.

Fahnen haben sie mitgebracht. „Ihr kommt aus Recklinghausen. Euch hab ich schon häufiger bei meinen Konzerten gesehen“, begrüßt Kelly sie und hat einen passenden Übergang zu seinem Song „Flag“ gefunden.

Auch einen Hinweis auf Bassum entdeckt er in der Zuschauermenge und gesteht freimütig, dass er vor drei Wochen noch nicht gewusst hat, dass es diesen Ort gibt. Aber jetzt weiß er auch, dass Bassum „trägt“. Nach dem Song „Friends R Family“ lässt er sich auf dem Rücken liegend auf Besucherhänden von einer Ecke der Bühne zur anderen tragen.

Freunde spielen in seinem Leben und für seine „ID“ (Identität) eine wichtige Rolle. Mark Forster und Gentleman, die er bei „Sing meinen Song“ kennengelernt hat, gehören dazu. Mark Forsters „Flüsterton“ singt er in seiner eigenen Version mit einer anschließenden Schweigeminute als „Friedenszeichen“. Aber die therapeutische Wirkung dieser Stille ist nur von kurzer Dauer, denn beim stampfenden Rhythmus von „Here and Now“ gibt es ebenso wie beim vorhergehenden „Et voilà“ mit aufregenden Rhythmen wieder mächtig etwas auf die Ohren.

Natürlich sind auch Songs im Repertoire, die sich zum Bier holen geeignet hätten, aber den allermeisten Besuchern bietet der Abend mit ihrem „Paddy“ ein perfektes Konzerterlebnis.

Veranstalter Oliver Launer kann sich während des Konzerts zeitweise beruhigt zurücklehnen. Die Besucher sind begeistert, und wenn die Ansage von Michael Patrick Kelly „Ihr habt Bassum auf meine Landkarte gebracht!“ keine PR-Floskel ist, dann fühlt er sich an diesem Abend an der Freudenburg ebenfalls wohl.

Genau das beweist er einen Tag später auf Facebook, indem er ein Foto von seinem Auftritt posten lässt. „Danke Bassum“ steht darauf – in ganz großen Lettern. Seine Fans sind gerührt.