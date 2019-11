Bassumer Advent steht unter dem Motto „Lichter und Sterne“

Bassum - Von Bjarne Kommnick. Aneinander zu denken, darum geht es am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, auf dem Bassumer Advent. Die Stadt und die Kirchengemeinde Bassum laden unter dem Motto „Lichter und Sterne“ zum ersten Adventswochenende an die Stiftskirche ein.

Mit zwei Aktionen zum Mitmachen haben die Besucher die Gelegenheit, ihre Gefühle gegenüber ihnen nahestehenden Mitmenschen auszudrücken. In der „Kapelle der Stille“ können die Gäste ein Adventslicht anzünden, „um innezuhalten, zu schweigen und Kraft zu schöpfen“, erläutert Mitorganisatorin Susanne Vogelberg von der Stadt Bassum.

Sie weiß: „Für viele ist Advent die schönste Zeit des Jahres. In manchen Situationen ist es jedoch gar nicht möglich, das zu genießen.“ Sie ergänzt: „Um den Betroffenen in so einer schweren Phase beizustehen, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind.“

Positive Gefühle können ebenfalls zum Ausdruck gebracht werden: Egal, ob Dankbarkeit, Verliebtsein oder Freundschaft, alles sind Gründe, sich an der Aktion „Mein Stern leuchtet für“ zu beteiligen und einen Stern im Geschichtenzelt oder in der Kirche zu gestalten. Das Ziel sei es, eine Sternenkette rund um die Stiftskirche aufzuhängen, die das äußere Erscheinungsbild passend zum Thema schmückt.

Die Öffnungszeiten des Bassumer Advents sind am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18.30 Uhr.

Mehr als 50 Stände bilden das Angebot für die traditionelle Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Am ersten Markttag gibt es Geschichten zu hören. Um 16 und 17 Uhr ist Erzählerin Luise Gündel im Geschichtenzelt für etwa 20 Minuten zu Gast. Anschließend startet um 18 Uhr vom gleichen Ort der Fackelumzug. Die Mitglieder der Bovelzumft treten um 19.30 Uhr mit einer Feuershow auf, vorher begleiten sie den Umzug.

Vogelberg hofft auf viele Besucher und stellt klar: „Der Markt ist für jeden offen, der dort gerne hinkommt.“

Und auch am zweiten Markttag gibt es Programm: Um 14 Uhr startet der Familiengottesdienst mit Pastorin Ines-Maria Kuschmann. Für Musik sorgt das Vokalensemble Solution.

Vogelberg verrät: „Der Markt öffnet am Sonntag offiziell erst nach dem Gottesdienst, aber viele Aussteller sind bereits vorher vor Ort.“

Die Jagdhornbläser haben um 15.15 Uhr ihren Auftritt. Anschließend sind alle Gäste um 15.30 Uhr zum gemeinsamen Singen mit dem Posaunenchor Bassum eingeladen. Zeitgleich gibt es im Geschichtenzelt wieder 20-Minuten-Erzählungen.

Einen zweiten Auftritt hat Solution um 16 Uhr, danach stimmt das Ensemble Adventslieder zum Mitsingen an. Auch ein zweiter Fackelumzug mit Erzählungen ist für Sonntag um 17 Uhr geplant. Eine halbe Stunde später gibt die Band „Greyhound“ ein Konzert. Am Abend präsentiert erneut die Bovelzumft ihre Feuershow.

Der Bassumer Advent wird um 18.30 Uhr mit einem Abendsegen beendet.