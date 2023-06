Puppentheater „Natur pur“ im Bahnhof

Von: Fabian Pieper

Als Hannelore Hummelstein tritt Daniela Franzen im Stück „Natur pur“ auf. Unterstützung erhält sie unter anderem von den Puppen Kessi (l.) und Lotti. © Fabian Pieper

Daniela Franzen führt am 11. Juni ein Figurentheater mit Botschaft auf

Bassum – Klaus-Dieter Sprenger bringt es auf den Punkt: „Da kommt mal ein bisschen Leben hier rein“, sagt der Wiseg-Chef und sieht sich in den Räumen des Bassumer Bahnhofs um, für die er verantwortlich ist. Tatsächlich ist das aber nur die halbe Wahrheit, denn die meisten Stars der Veranstaltung dort am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr leben gar nicht wirklich. Es sind Puppen.

Die sitzen oder stehen natürlich nicht einfach nur rum. Dafür sorgt Künstlerin Daniela Franzen. Sie hat die Figuren und die Geschichte des Stücks entwickelt und die Puppen hergestellt. „Das Stück ist ganz neu“, sagt sie mit einem Anflug von Stolz in der Stimme. Zwei der Figuren allerdings hatten bereits auf der Piazzetta Premiere.

Und zwar die von Franzen gespielte Hannelore Hummelstein und die Puppe Lotti. Sie sind die Hauptfiguren des etwa 45 Minuten langen Stücks „Natur pur“ – eine Geschichte mit einer wichtigen Botschaft: „Es geht darum“, erklärt Franzen, „seinen Müll nicht überall hinzuwerfen.“ Ein Thema, das die Künstlerin und ihren Partner Marcello Monaco in der Vergangenheit persönlich beschäftigt habe.

So habe der Hund der beiden bei einem Ausflug in den Wald aus einem Müllsack gegessen und sei in der Folge lebensgefährlich erkrankt – mit zum Glück guten Ende. Auf ihm beruht die Figur Kessi, der Ähnliches widerfährt. Weitere Figuren heißen Antonio, Rapper Bio Bodo und die Ratte Rattoni, Professor für „Müllologie“. „Wir legen nicht den Zeigefinger in eine Wunde“, sagt Monaco. „Aber das Stück sensibilisiert.“

Die Zielgruppe definiert Daniela Franzen als Kinder ab vier Jahren, „aber auch Erwachsene haben etwas davon“.

Es soll übrigens nur das erste Stück einer ganzen Reihe von Aufführungen werden, die Franzen unter dem Titel „Die Puppenstube“ auf die Bühne bringen möchte. Das nächste Puppentheater ist bereits in Arbeit, verrät sie – und lässt schon einmal durchblicken: „Es geht um künstliche Intelligenz.“

Eintrittskarten

gibt es am Aufführungstag zum Preis von fünf Euro nur an der Tageskasse. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr.