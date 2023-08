Auf Tour: Bassums Bürgerbus sucht weitere Fahrer

Von: Florian Adolph

Von Bassum nach Bramstedt mit einem Lächeln: Fahrerin Irene Lahmeyer sitzt bald zwei Jahres hinter dem Steuer des Bürgerbusses. © Adolph

Der Bassumer Bürgerbus braucht mehr Fahrer. Das erzählt Fahrerin Irene Lahmeyer, die unseren Reporter auf einer Tour mitgenommen hat.

Bassum – Bürgerbus-Fahrerin Irene Lahmeyer muss ein bisschen verlorene Zeit gut machen. Denn gerade noch hat der Bassumer Bürgerbus seinen 150.000. Fahrgast begrüßt. Und die Übergabe des Blumenstraußes an diesen Fahrgast – Jutta Teoh –, mit Glückwünschen und Fotos mit dem Bürgermeister, hat einen Moment gedauert.

Die Kreiszeitung auf Tour mit dem Bassumer Bürgerbus und Fahrerin Irene Lahmeyer

Den Anlass hat Kreiszeitungsvolontär Florian Adolph genutzt, um die ehrenamtliche Fahrerin auf ihrer Tour vom Bahnhof in Bassum nach Bramstedt und zurück zu begleiten. Mit ihm, Jutta Teoh und der Familie der Jubiläums-Mitfahrerin auf der Rückbank lässt Irene die Bushaltestelle am Bahnhof hinter sich.

Das vorweg: Trotz der Verzögerung wird Lahmeyer ihre Route problemlos, pünktlich und mit einem Lächeln auf dem Gesicht schaffen. Das Fahren macht ihr sichtlich Spaß. Ebenso wie die Gespräche mit den Fahrgästen. Schließlich fährt sie im September bereits seit zwei Jahren ehrenamtlich den Bürgerbus.

„Nachdem ich mit der Arbeit aufgehört hatte, wollte ich mich ehrenamtlich betätigen. Ich wollte gerne zum Bürgerbus“, sagt Lahmeyer. „Es ist super hier. Die Leute sind so nett und dankbar.“ Manchmal bringen ihr die Fahrgäste sogar etwas Leckereres zu essen mit. Zudem gibt es ein Trinkgeld-Sparschweinchen, von dessen Inhalt die ehrenamtlichen Fahrer grillen oder frühstücken gehen können.

Der Bürgerbus Bassum sucht noch weitere Fahrer

Es würden aber noch mehr Fahrer benötigt, die Menschen mit dem Bürgerbus ans Ziel bringen. Momentan fahren 17 Ehrenamtliche in drei Schichten am Tag, fünf Tage die Woche. Insbesondere in der Urlaubszeit sei das nicht immer genug, erklärt Lahmeyer. Da müsse mancher auch schon mal zwei Schichten am Tag fahren. Es wäre besser, wenn es noch drei bis fünf zusätzliche Fahrer gäbe, so Lahmeyer. Schon ein weiterer als Vertretung wäre nicht schlecht. Und: „Wir haben drei Frauen. Das können auch gerne noch mehr werden.“

Um den Bürgerbus fahren zu dürfen, hat Lahmeyer einen Personenbeförderungsschein gemacht. Ein Arzt testet dafür die Wahrnehmung, die Augen und die Reaktionsfähigkeit, erzählt sie. Ansonsten braucht man nur einen normalen Auto-Führerschein und muss mindestens 21 Jahre alt sein. „Der Bus fährt sich so leicht. Wie ein normaler Sprinter“, sagt sie. Auf die Frage, was sich die Fahrgäste wünschen, antwortet Jutta Teoh, bevor die Fahrerin es kann: „Wir sind zufrieden.“

Gut organisiert und tolles Miteinander: Diese Vorzüge hat laut Irene Lahmeyer der Bürgerbus Bassum

Der Bus erreicht den Zwischenstopp in Bramstedt und die Fahrgäste steigen aus. „Jetzt sind wir wieder im Zeitplan“, sagt Lahmeyer. Auf der Rückfahrt will ein junger Mann mitfahren – steht allerdings auf der falschen Straßenseite. Sein Glück: Lahmeyer sieht ihn gerade noch, und so wendet sie bei der nächsten Gelegenheit auf einem Parkplatz, um ihn doch noch einsteigen zu lassen.

Durch das 49-Euro-Ticket und zuvor das 9-Euro-Ticket sei die Nachfrage nach dem Bürgerbus stark gestiegen, so Lahmeyer. Darauf angesprochen, welche Routen von den Fahrgästen am besten angenommen werden, erzählt sie, dass zum Beispiel die Strecke nach Bramstedt super laufe. „Manchmal ist der Bus nach Bramstedt richtig voll. Letzten Mittwoch waren wir sogar mit unserer Kapazität am Ende.“ Auch die Strecke nach Neubruchhausen sei gut frequentiert. Auf den Routen nach Nordwohlde und Helldiek sei meist noch Platz für mehr Fahrgäste. Den Fahrplan hält Irene Lahmeyer für ausgewogen, sie deutet aber auch an, dass es für ihn neue Ideen gibt: „Ob und wann wir die umsetzen, weiß ich aber noch nicht.“

Der Bürgerbus sei gut organisiert und bei dem tollen Miteinander der Ehrenamtlichen würde sich auch immer jemand finden, der zum Tauschen bereit ist oder eine zusätzliche Schicht übernimmt, wenn ein Fahrer überraschend ausfällt. Aber Lahmeyer weiß auch: „Wir fahren alle sehr gerne.“

Mehr Informationen Wer interessiert ist, ehrenamtlich für den Bassumer Bürgerbus zu fahren, kann Näheres erfahren bei Thorsten Runge unter Telefon 04241 / 5591 oder www.buergerbus-bassum.de.

Dann kommt der Bus wieder am Bassumer Bahnhof an und die Fahrgäste steigen aus. Eine Frau und ihre Tochter steigen ein und Irene Lahmeyer nimmt wieder Fahrt auf. Sie hat noch eine weitere Tour nach Helldiek vor sich – und dann den wohlverdienten Feierabend.