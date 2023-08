Landlybe in Bassum - ein Festival in familiärer Atmosphäre

Von: Florian Adolph

Teilen

Die drei Organisatoren des Festivals (v.l.) Arne Klußmann, Jannik Emshoff und Christian Staden. © Florian Adolph

Es begann 2020 als corona-legitime Party und wuchs seitdem stetig. Auch 2023 findet wieder das Landlybe-Festival in Neubruchhausen statt.

Bassum – Christian Stadeln zeigt auf eine Seite des Festival-Geländes: „Hier bauen wir ‘ne fette Ballenwand auf, um die Akustik zu dämpfen, für die wenigen Nachbarn.“ Jannik Emshoff ergänzt: „Die Nachbarn bekommen Freitickets.“ Mit Arne Klußmann bilden sie das Dreier-Team, das das Landlybe-Festival 2023 plant und organisiert.

Von Freitag, 18. August bis Sonntag, 20. August verspricht das Kultur- und Musik-Festival ein buntes Musikprogramm mit House, Techno, Drum&Bass, Hip-Hop und weiteren Stilen. Alles, was an DJs aus der Region bekannt ist, Chris Packer, Return Fall und viele mehr, werden anwesend sein, kündigen die drei Organisatoren an.

Über die Bühne geht es in Neubruchhausen. Freitag geht es los ab 18 Uhr. Samstag ab 14 Uhr startet die Veranstaltung mit einer Yoga-Session, damit die Festivalgänger fit bleiben für die zweite Party-Nacht.

An beiden Tagen wird gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Auf dem Gelände wird es außerdem wieder Platz zum Campen geben, abseits der Musik. Die Gäste können dort für eine Gebühr von fünf Euro ihre Zelte aufschlagen.

Tages- oder Wochenendtickets sind noch zu bekommen, aber nur online. Interessierte müssen sich dafür über ein Formular auf www.landlybe-festival.de bewerben. Mit dem Ticket wird dann die Veranstaltungsadresse zugeschickt. In diesem vierten Jahr stehen 400 limitierte Eintrittskarten zur Verfügung. Es gibt keine Kasse vor Ort.

Das hat Gründe: „Wir wollen nicht den Flair eines familiären Festivals verlieren. Wir wollen ein organisches Wachstum, von Jahr zu Jahr etwas mehr“, sagt Staden. Daher machen sie auch nur wenig Werbung für „Landlybe 2023“ und verlassen sich stattdessen mehr auf Mundpropaganda. Dieses Jahr hatten sie erstmals Werbe-Banner aufgestellt.

Bunte Lichter, tanzende Menschen – die Luftaufnahme stammt vom vergangenen Landlybe-Festival 2022. © Gerwin Schulze

Neben Elektro-Tanzmusik und ausgewählten Klassikern, die querbeet über die zwei Tage verteilt gespielt werden, gibt es natürlich auch Foodtrucks mit Bratwurst, Sandwiches, Baguettes, vegetarischem Essen und mehr. An alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken wird es nicht fehlen, versprechen die Veranstalter. Außerdem wird es eine Outdoor-Dusche für die Camper geben.

Corona war der Auslöser für das erste Landlybe-Festival

Die Idee, ein Festival auszurichten, spukte schon einige Zeit in den Köpfen der drei herum. Corona war dann der Ausschlag, um es durchzuziehen. „Das Landlybe-Festival fing 2020 als corona-legitime Party mit 50 Leuten an, alle mit 3G-Plus-Nachweis und Stühlen“, erzählt Emshoff. „Damals ging ja halt gar nichts. Da hatten wir die Idee: Lasst uns mal was machen.“

Seitdem steigerte sich die Zahl der Festivalbesucher jedes Jahr in Hunderterschritten. „Im Jahr danach waren es 150. Vergangenes Jahr waren es dann schon 250 über die zwei Tage verteilt“, erzählt Jannik Emshof. Ihm gehört der Hof, auf dessen Grundstück das Festival gefeiert wird.

2022 haben sie den Verein Landlybe für ihr Festival gegründet. „Jannik und ich haben ihn ins Leben gerufen“, sagt Christian Staden. „Arne ist der Vorsitzende. Er hält alles zusammen. Wir wollten dabei auch unsere Freunde mitnehmen. Ohne sie würde das Festival gar nicht funktionieren.“ Klußmann ergänzt: „Ohne Familie Emshoff würde es auch nicht laufen“. Jannik Emshoffs Mutter und Vater versorgen die drei beim Aufbau mit Speis und Trank. Klußmann: „Ohne ihre liebevolle Versorgung ginge hier gar nichts.“