Artjom Kirchgesner testet Bassum auf ihre Tauglichkeit für Sehbehinderte

Von: Fabian Pieper

Schwierig für blinde Menschen wie Artjom sind Zebrastreifen. © Fabian Pieper

Bei einem ausgedehnten Spaziergang versuchen der blinde Artjom Kirchgesner und Kreiszeitungs-Reporter Fabian Pieper herauszufinden, ob und wenn ja, wo in Bassum Menschen mit Sehbehinderung an ihre Grenzen stoßen.

Bassum – Artjom Kirchgesner ist ein ganz normaler Typ. Er ist schlagfertig, hat Humor, spielt gerne Klavier, schaut Filme und liest Bücher. Der 34-Jährige arbeitet am Empfang im Shop der Delme-Werkstätten in Bassum. Und eines ist Artjom Kirchgesner auch: Er ist blind.

Vom Delme-Shop an der Industriestraße aus gehen wir los. Auf dem Weg in Richtung Syker Straße sind es nur ein paar Meter, ehe Artjom – wir duzen uns – das erste Mal auf ein vermeidbares Problem stößt. „Der Grünschnitt sollte mal wieder gemacht werden“, sagt er gut gelaunt, während er durch die auf den Gehweg ragenden Zweige und Blätter läuft, den linken Arm schützend vor seinem Gesicht. Mit dem rechten hält er seinen mehr als 1,40 Meter langen Blindenstock, schwenkt ihn rhythmisch auf dem Boden hin und her.

Artjom erzählt seine Geschichte: Schon als Kind sei er sehbehindert gewesen. Deshalb ging er nach Bremen auf eine Schule für Kinder mit Sehbehinderung. Es war das Jahr 1999, als ihn ein schwerer Verkehrsunfall auf dem rechten Auge vollends erblinden ließ. Der Bus, in dem Artjom saß, sei frontal in eine Hauswand gefahren. „Zwei Jahre später kam der Grüne Star auf dem linken Auge“, erinnert er sich. Seitdem ist Artjom komplett blind. Ob er in die Sonne blickt, das merkt er lediglich an der Wärme auf seinem Gesicht.

Normalerweise begrüßt Artjom Kirchgesner bei den Delme-Werkstätten die Menschen am Empfang. © Fabian Pieper

Obwohl die Geschichte tragisch erscheint, erzählt Artjom sie locker nebenbei. Wir gehen auf der linken Straßenseite, er hält sich auf dem Gehweg weit links. Ein weiteres Problem seien breite Grundstücks-Auffahrten. „Ich habe einen Links- und Rechtsdrall“, sagt er und lacht, während ich ihn nach einem unfreiwilligen Ausflug auf ein Grundstück wieder auf den Gehweg lotse. Generell, so habe ich mir vorgenommen, möchte ich möglichst wenig eingreifen, ihm so wenig wie möglich helfen.

Mülltonnen, die auf dem Gehweg stehen, stellen für Menschen mit Sehbehinderung ein Hindernis dar. © -

So dauert es jedes Mal, wenn wir eine Straße überqueren. Artjom wartet und lauscht aufmerksam, ob sich ein Motorengeräusch in der Nähe befindet und ob es sich nähert oder entfernt. Erst, wenn er sich sicher ist, dass die Straße frei ist, geht er weiter. Dabei erzählt er, dass die leisen Elektromotoren es ihm und anderen Sehbehinderten Menschen schwieriger machen würden, sich zurechtzufinden. „E-Autos würde ich an einer Kreuzung nicht hören“, sagt er, zumal sie alle anders klingen würden und unterschiedlich laut seien. Er wünsche sich, „dass sie einheitlicher klingen“.

Zebrastreifen ohne Markierungspunkte

Wir kommen an der Syker Straße an. Dort dient ein Zebrastreifen als Überquerungshilfe. Für blinde Menschen sei der jedoch keine große Erleichterung, erklärt Artjom. „Es gibt keinen Markierungspunkt. Deshalb wüsste ich nicht, wo ein Zebrastreifen ist.“ Er spricht sich für Fußgängerampeln mit akustischem Signal aus.

Die Straße müssen wir allerdings auch nicht überqueren. Wir halten uns links und spazieren schnellen Schrittes in Richtung Lange Wand. Dank seines Stocks vermeidet Artjom mehrmals knapp Kollisionen mit Laternenpfosten und Mauer-Endstücken. Verletzt habe er sich noch nie, verrät er. Allerdings bewege er sich auch selten durch eine ihm unbekannte Stadt wie Bassum – Artjom lebt in Harpstedt. Dort kenne er sich gut aus, einen Spaziergang durch Bassum habe er in seinem Dutzend Jahren bei den Delme-Werkstätten so noch nicht unternommen.

Auf dem Gehweg an der Sulinger Straße nutzt Artjom das Kopfsteinpflaster zur Orientierung. © Fabian Pieper

Das Rathaus ist unser nächstes Ziel. Auf meinen Hinweis hin überqueren wir die Lange Wand per Zebrastreifen. Mehrmals muss Artjom an der Alten Poststraße Mülltonnen ausweichen, die weit auf dem Gehweg stehen. Er betont, dass auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen dort wohl Probleme hätten, nachdem er ertastet hat, wie wenig Platz die Tonnen auf dem Gehweg lassen. Noch schlimmer seien in großen Städten die oftmals achtlos auf dem Gehweg abgestellten E-Scooter. „Für alle ein Problem“, findet Artjom, „aber besonders für Blinde.“ Er seufzt. „Ganz, ganz schlimm.“

An der Sulinger Straße erspürt er eine kleine Hilfe. In den Gehweg eingelassen ist ein Kopfsteinpflaster-Element, an dem er sich orientiert. Dennoch stößt er vor einem Café mit einem von drei dort sitzenden Männern zusammen, die es aber mit Humor nehmen: „Den hau’ mal um, der steht im Weg!“, sagt einer der Männer, lacht und macht Platz. Artjom verrät grinsend: „Ich nehme vieles mit Humor. Das Leben ist schon ernst genug.“

Als wir auf die Bahnhofstraße wollen, helfe ich Artjom beim Überqueren der Straße. Die Autofahrer wirken verunsichert, weil Artjom lange wartet, manche fahren dann einfach los. Meistens seien die Menschen aber sehr rücksichtsvoll, so der 34-Jährige. Mehrmals weichen uns Radfahrer und Fußgänger aus, Autofahrer warten geduldig, wenn Artjom sich anschickt, eine Straße zu überqueren.

Was Artjom sich für Blinde wünscht

Am Bahnhof entdeckt er zum ersten Mal eine richtige Leitlinie. „Ich bin gespannt“, sagt er, „wohin die führt.“ Ich verrate es ihm: Es ist die Markierung am Busbahnhof. Artjom nickt. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wären es Leitstreifen überall. Dann hätte ich immer eine Orientierung. Oh, und Ampeln mit akustischem Signal!“

Vor dem Busbahnhof am Bahnhof sind Leitlinien für Blinde angebracht. © Fabian Pieper

Um Einfluss zu haben, engagiert Artjom sich ehrenamtlich im Oldenburger Regionalverband des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen (BVN). Der BVN setzt sich für die Belange blinder und sehbehinderter Menschen ein. Dort produziert Artjom das regelmäßig erscheinende Info-Magazin in CD-Form – „eine Hörzeitschrift“, beschreibt er.

Wir lassen den Bahnhof hinter uns, durchqueren flott das Industriegebiet und sind nach ziemlich genau zwei Stunden, 4,4 Kilometern und 5500 Schritten wieder am Delme-Shop angekommen, wo ihn sein Gruppenleiter Hauke Binzer wieder in Empfang nimmt. Zeit für ein Fazit von Artjom: „Man kann sich in Bassum zurechtfinden, man kommt hier klar.“ Und als wir uns voneinander verabschieden, lässt er noch einmal grinsend seinen Humor aufblitzen: „Wir sehen uns!“