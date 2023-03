Bauarbeiten am Bassumer Naturbad dauern noch

Von: Fabian Pieper

Und so sieht der Bau aktuell aus: Links entstehen die Umkleidekabinen und Duschen, rechts der Gastronomie- und Funktionsbereich. An dieser Stelle soll eine Brücke den Klosterbach überspannen. © Fabian Pieper

Zu feuchter Boden hat zu Verzögerungen geführt. Eine Eröffnung in diesem Jahr ist unwahrscheinlich

Bassum – Nun, wo die Temperaturen endlich steigen, nimmt auch das rege Treiben auf der Baustelle Bassumer Naturbad wieder Fahrt auf. Zwei Arbeiter bewegen palettenweise Steine per Kran auf ein Fundament. Ein anderer markiert mit Zollstock und Bleistift die Wände des Rohbaus nebenan. „Leer“, ruft ein vierter Bauarbeiter und hält den Akku des Baustellenradios in die Höhe. „Gleich geht das mit der lauten Schlagermusik wieder los“, sagt Bürgermeister Christian Porsch und lacht.

Er und Norbert Lyko, ehemaliger Erster Stadtrat Bassums, zeigen Fortschritte auf der Großbaustelle. Und Lyko räumt direkt ein: „Es hat Verzögerungen gegeben. Der Winter hat uns zurückgeworfen.“ Doch nicht etwa der Frost habe den Baufirmen Probleme bereitet. „Die Feuchtigkeit“, sagt Lyko und deutet auf den Boden.

Endgültige Bestandsaufnahme im Bassumer Naturbad erfolgt Ostern

Nässe und Feuchtigkeit seien in dem direkt am Klosterbach und am Fischpass gelegenen Gebiet „eine große Herausforderung“. Ob das Naturbad wie erhofft noch in diesem Sommer öffnen kann? „Die Wahrscheinlichkeit ist gering“, erklärt Porsch. Über die Ostertage wolle er diesbezüglich eine endgültige Bestandsaufnahme machen. Fakt ist aber laut Porsch: „Wir machen das Bad erst auf, wenn alles fertig ist.“

Doch jetzt, wo die im vergangenen Jahr im Oktober gestarteten Arbeiten wieder aufgenommen werden konnten, geht es zumindest wieder sichtbar voran. Nördlich des alten und mittlerweile abgerissenen Funktionsgebäudes entstehen zwei neue Gebäude. Der Rohbau des nördlicheren der beiden steht bereits. Dort sollen später Duschen und Umkleidekabinen unterbracht sein.

Bassumer Naturbad: Hochwasserschutz fordert zwei neue Brücken

Südlich davon entsteht das Gebäude, in dem ein Café und der neue Funktionstrakt ihren Platz finden sollen. Das Fundament des im 90-Grad-Winkel versetzten Bauwerks ist bereits gegossen. Zwischen beiden Gebäuden wird sich dann der neue Eingang vom Parkplatz an der Bremer Straße befinden. Dafür werden zwei neue Brücken angelegt: eine über den Fischpass und eine über den Klosterbach, erklärt Norbert Lyko. Ein einziges Bauwerk über beide Gewässer sei aufgrund des Hochwasserschutzes nicht möglich gewesen.

So soll der neue Eingangsbereich des Naturbads in Bassum einmal aussehen. © Keese Ingenieure und Planer

Generell hat das Thema Hochwasserschutz viel Raum eingenommen in den Planungen. Östlich des Eingangs zum Reisegarten sind zwei große Mulden ausgebaggert worden. Dieser sogenannte Retentionsausgleich nimmt bis zu 120 Kubikmeter Wasser auf – genug, um ein alle 100 Jahre stattfindendes Hochwasser-Ereignis bewältigen zu können.

Ein paar Meter weiter liegen in der Nähe der Stiftseiche bereits große Rohre. Lyko erklärt, dass diese demnächst im Boden versenkt werden und dann für eine direkte Verbindung zwischen Naturbad und Krankenhaus sorgen. Die AWG versorgt das Krankenhaus mit Fernwärme. Die braucht es allerdings nur im Winter, wenn das Naturbad geschlossen hat. Das Bad selber braucht die Wärme hingegen im Sommer. Also bekommt es dann die Rückläufer aus dem Krankenhaus. Damit trage das Bad dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung, erklärt Lyko.

In den Bäumen am Naturbad hängen Flachkästen für Fledermäuse

Deshalb sei auch besonders auf den Artenschutz geachtet worden: In den Bäumen hängen Flachkästen für Fledermäuse. Und regelmäßig würden Biologen nach schützenswerten Tieren schauen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen anordnen. In den vergangenen Monaten mussten zudem einige ältere Bäume gefällt werden, „für die wir aber Ausgleichspflanzungen vornehmen“, verspricht Norbert Lyko.

Im Zuge der Bauarbeiten auf dem Naturbad-Gelände werden auch die Wege um das Bad herum zum Teil saniert. Zudem sollen im Nordosten des Geländes eine Verbindung zum Stiftspark und an den Parkplatz an der Bremer Straße Stellplätze für Wohnmobile sowie ein Info-Pavillon angelegt werden.

Zurück aufs Naturbad-Gelände: In den kommenden Wochen sollen dort die Arbeiten an den Dächern der beiden dann fertigen Rohbauten starten und die Wände verblendet werden. Dann beginnt der Innenausbau. „Und dann“ sagt Christian Porsch und lacht erneut, während im Hintergrund laut „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens über das Gelände schallt, „wird das mit der Schlagermusik hier draußen auch wieder ein bisschen leiser.“