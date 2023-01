Apotheken-Notdienste rücken für Bassum und Twistringen in weite Ferne

Von: Gregor Hühne

Erweiterter Dienstkreis: Sulingen ist Notdienst-Anlaufstelle auch für Bassumer und Twistringer. Archi © Harald Bartels

Zum Jahreswechsel sind die Apotheken-Dienstkreise neu geordnet worden. Bassumer und Twistringer müssen jetzt öfter weitere Wege zurücklegen.

Bassum/Twistringen – Machen zehn Kilometer mehr im Notfall einen Unterschied aus? Die Notdienste der Apotheken stellen im Wechsel die Versorgung von rezeptpflichtigen und rezeptfreien Präparate rund um die Uhr sicher. Das geschieht in sogenannten Dienstkreisen. Zum Jahreswechsel erfolgte ein Neuzuschnitt bei dem sich die Anfahrtswege für Bassumer, Twistringer und Sulinger vergrößerten.

Stifts-Apotheke muss statt etwa 50 Notdiensten nur noch 40 übernehmen

Die Anfahrtszeiten für Bürger haben sich laut Apotheker Michael Hoffmann von der Stifts-Apotheke in Bassum „nur minimal verlängert“. Der Kernkreis der Notdienste sei derselbe geblieben: Sulingen, Barrien und Barnstorf kamen dazu. Für die Mitarbeiter in Bassum sinke mit dem Zuschnitt des Dienstkreises die Arbeitsbelastung. Seien es im Jahr 2022 noch rund 50 Dienste gewesen – etwa alle acht Tage –, fallen in diesem Jahr rund 40 Notdienste in der Stifts-Apotheke an.

Da haben wir irgendwann einen Antrag an die Apothekerkammer gestellt, um weniger Notdienste machen zu müssen.

Über die „Verlinkung und Verzahnung“ der Zuschnitte der Apotheken-Dienste in diesem Jahr freut sich auch Apothekerin Ulrike Glindemann von der Bären-Apotheke in Sulingen. Bis Ende 2022 hatte diese alle fünf Tage Notdienst – war also auch für Bassum und Twistringen regelmäßig Anlaufstelle für Medikamenten-Notfälle. In Städten müssten einzelne Apotheken nur alle 20 oder 25 Tage Notdienste leisten, so die Apothekerin. Eine extrem hohe Arbeitsbelastung für die Sulinger: „Da haben wir irgendwann einen Antrag an die Apothekerkammer gestellt, um weniger Notdienste machen zu müssen“, sagt Ulrike Glindemann.

Das Ansinnen wurde erhört. Mit dem Neuzuschnitt der Notdienstkreise ist die Bären-Apotheke nur noch zwei- bis dreimal im Monat an der Reihe. „Ich freue mich, dass ich nicht mehr so viele Notdienste machen muss und mehr Freizeit habe.“ Gleichzeitig betont sie, dass den Mitarbeitern bewusst ist, dass für die Bewohner ein Teil der Dienstleitungen vor Ort wegfällt. „Für uns ist das gut, aber für die Bevölkerung ein Einschnitt“, ist sich die Apothekerin bewusst.

Immer wieder benutzen Menschen die Apotheken-Notdienste für Alltagsgegenstände

Das Aufkommen an Kunden, die Notdienste in Anspruch nehmen, habe in der Vergangenheit zugenommen. Doch nicht alle Kunden seien Medikamenten-Notfälle. Das bestätigt auch Apotheker Hoffmann: „Es steht mir nicht zu, die subjektiv empfundenen Notfälle zu bewerten, aber Säuglingsnahrung, Pampers oder Schwangerschaftstests gehören nicht zum üblichen Spektrum.“ Laut Ulrike Glindemann holten viele am Wochenende oder nachts beispielsweise Wochen alte rezeptpflichtige Medikamente ab, kauften Zahnpaste oder wollten eine Beratung für Gesichtscremes. „Dafür sind wir nicht da“, sagt sie. Echte Notfälle seien ihrer Ansicht nach tagesnotwendig verordnete Medikamente wie Antibiotika, Hustenblocker, Kinderarzneien oder wenn jemand plötzlich krank wird.

„Kunden, die wirkliche Notfälle sind, nehmen dann auch 20 Kilometer Fahrt in Kauf“, ist Glindemann überzeugt. Auch Hoffmann ist sich sicher, dass Leute im Ernstfall weiterhin motorisiert den Apotheken-Notdienst erreichen können. „Ich glaube nicht, dass sich die Versorgung messbar verschlechtert hat“, so der Apotheker. Für große Reaktionen aus der Bevölkerung und ob der Neuzuschnitt des Notdienstes angenommen werde, sei es noch zu früh.

Entfernungen für Bassumer und Twistringer Bassum – Barnstorf: ca. 23 Kilometer Bassum – Harpstedt: ca. 13 Kilometer

Bassum – Sulingen: ca. 23 Kilometer

Bassum – Twistringen: ca. 9 Kilometer

Twistringen – Barnstorf: ca. 14 Kilometer Twistringen – Harpstedt: ca. 15 Kilometer

Twistringen – Sulingen: ca. 21 Kilometer

Verglichen mit anderen medizinischen Leistungen stünde der Apotheken-Notdienst aber vergleichsweise gut da. Die Anfahrtswege beim zahnärztlichen Notdienst lägen durchschnittlich bei 50 Kilometern, so Hoffmann.

Laut Panagiota Fyssa, Sprecherin der Apothekerkammer Niedersachsen, gelten beim Zuschnitt der Notdienstkreise innerstädtisch bis zu zehn Kilometer als zumutbar, in ländlichen Gebieten 15 bis 20 Kilometer. „In strukturschwachen Regionen können die Wege für die Patienten unter Umständen auch weiter sein.“

Arzneimittelversorgung in Bassum, Sulingen und Twistringen laut Apothekerkammer auf gutem Niveau

In einem Flächenland wie Niedersachsen variiere die Bevölkerungsdichte und damit auch die Apothekendichte. „In manchen Dienstkreisen seien mehrere Apotheken täglich dienstbereit, in anderen reiche eine aufgrund ihrer zentralen Lage“, so die Sprecherin weiter. Aus diesem Grund variiere die Anzahl der täglichen Notdienste. „In den ländlichen Regionen gibt es deutlich weniger Apotheken als in den Städten. Deshalb müssen die Apotheken auf dem Land häufiger Notdienste leisten.“

In kleinen Notdienstkreisen sei die Belastung hoch und werde vor allem durch die Personalprobleme forciert. In diesen Kreisen werden laut Apothekerkammer bestehende Regelungen daher immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Dabei gehe es darum, eine Balance zu finden zwischen der Belastung der Apotheken-Mitarbeiter einerseits und der Belastung der Bevölkerung, für die die Wege in die nächste dienstbereite Apotheke zumutbar bleiben sollen.

Der Apotheken-Notdienst Die Dienstbereitschaft der Apotheken, auch Notdienst genannt, ist gesetzlich geregelt. Mit dem Notdienst wird laut Apothekerkammer Niedersachsen der Bevölkerung eine Notfallversorgung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Apotheken garantiert. Dabei geht es darum, eine zumutbare und verlässliche Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Für die Regelung der Dienstbereitschaft ist die Apothekerkammer zuständig. Nach Anhörung der beteiligten Apothekenleiter ordnet die Kammer für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden einen Dienstbereitschaftsturnus an. Auf dieser Grundlage werden Dienstpläne aufgestellt, die jeweils für ein Jahr gelten.

Mit Ablauf des Jahres ist es üblich, dass die Apothekenleiter in einem Dienstkreis über die Aufstellungen der neuen Dienstpläne beraten und Änderungen bei der Kammer anregen. Die Kammer prüft Vorschläge auf Neuordnung einer Dienstregelung im Blick darauf, ob den Patienten außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten in zumutbarer Entfernung Apotheken zur Verfügung stehen. Dabei wird auf die Straßenkilometer abgestellt, die Patienten bis zur nächsten dienstbereiten Apotheke fahren müssen.



Die Apotheken in Sulingen hätten bisher einen fünftägigen Wechselturnus versehen. „Eine solch hohe Dienstfrequenz gibt es nur noch in sehr wenigen Ausnahmeregionen in Niedersachsen“, so die Apothekerkammer. Der zuständige Notdienstausschuss habe daher einer Vergrößerung des Dienstkreises zugestimmt.

„Mit der Verzahnung der Notdienstkreise ist die Anzahl der Notdienste für alle Apotheken in der Versorgungsregion Sulingen, Bassum und Diepholz ausgewogen“, teilt die Apothekerkammer mit. Die Arzneimittelversorgung für die Bevölkerung bleibe damit „auf einem guten Niveau“ gewährleistet.