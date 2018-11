Daisy von Arnim zu Gast beim Frühstückstreffen für Frauen

Neubruchhausen - Von Sabine Nölker. Daisy Gräfin von Arnim zog nach der Wende gemeinsam mit Ehemann Michael zurück ins Land ihrer Vorfahren – in die Uckermark. Ihren Weg dahin und den Aufbau ihres Unternehmens verbunden mit einem tiefen Gottglauben schilderte sie am Samstagmorgen rund 130 Frauen beim inzwischen 45. Frühstückstreffen im Hotel Zur Post in Neubruchhausen.

Koordinatorin Petra Klußmann hatte mit ihrem 20-köpfigen Team den Tag perfekt vorbereitet. Für jede Teilnehmerin stand ein Glas selbst gemachtes Apfelgelee von Annegret Harries auf dem Tisch. Diese hatte keine Mühen gescheut, seit August kräftig einzukochen.

Klußmann begrüßte die Damen im Saal. „Seit 30 Jahren gibt es das Frühstücks-Treffen für Frauen in Deutschland“ (FFT), dies sei in Oberdorf in Thüringen kräftig gefeiert worden. „Ein sehr bewegtes und ereignisreiches Wochenende“, erinnert sich die Moderatorin des Vormittags. Das FFT habe es sich zur Aufgabe gemacht, über Glaubens- und Lebensfragen zu sprechen. Und das aus Mitgliedern verschiedener Kirchen und Gemeinden. „Was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus.“

Nach einem leckeren Frühstück stimmte Pianistin Sabine Karnitz aus Syke mit „Für Elise“ von Beethoven die Gäste auf den folgenden Vortrag ein. Daisy Gräfin von Arnim erzählte zunächst, dass sie eigentlich zurück in ihrer Heimat sei. Denn sie sei in der Nähe von Ahlhorn geboren und aufgewachsen. Dort hatten sich ihre Eltern nach der Flucht niedergelassen. Ihr Vater sei mit 60 Jahren noch evangelischer Pfarrer geworden.

Im weiteren Verlauf erzählte sie, dass nach einer Talkrunde gleich drei Verlage mit der Bitte, ein Buch zu schreiben, auf sie zugekommen seien. „Für jemanden, der gerne schreibt, ein Traum in Tüten.“ Aus dem Briefverkehr mit ihrer Schwiegermutter sei so ihr erstes kleines Buch entstanden. Diesem folgten weitere. Humorvoll, offenherzig und liebevoll erzählt sie, wie sie die „Apfelgräfin der Uckermark“ wurde. Über die Anfänge ihres Unternehmens, und wie sie Äpfel zu Köstlichkeiten verarbeitet und sie unter der Marke Haus Lichtenhain vertreibt.

Einschneidend ihre Erinnerungen an den 9. November 1989, als die Mauer fiel. „Die Wende war für mich genau das: eine Wende“, fuhr sie fort. Sie sei in dem Bewusstsein groß geworden, dass die Mauer etwas trennt, was zusammen gehört. „Dass dies einmal beinhalten würde, die Apfelgräfin zu werden, damit hätte ich nie gerechnet.“ Aber sie gab auch zu: „Ich vermisse die Hochzeitssuppe, Rouladen und Schnitzel! Denn hier bei euch schmeckt dies alles viel besser!“

Daisy Gräfin von Arnim sprach auch über die Wichtigkeit des Glaubens. „Mein Pastor ist der zweiwichtigste Mann in meinem Leben“, gab sie unumwunden zu. „Wir brauchen in unserem Land wieder mehr Ehre und Respekt.“

Mit ihren Lesereisen möchte sie die Uckermark bekannter machen, aber auch Frauen zeigen, dass sie Träume realisieren können.

Zum Vormerken: Das nächste Frühstückstreffen für Frauen sei am 6. April 2019 mit Tamara Hinz wieder im Hotel Zur Post, so der abschließende Hinweis von Klußmann.