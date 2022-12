Ape-Club Bassum: Michael Gillner wünscht sich mehr Präsenz auf Stadtfesten

Von: Fabian Pieper

Die dreirädrige Arbeitsbiene hat es Michael Gillner angetan. Und nicht nur ihm: Der Bassumer Ape-Club ist ein Netzwerk, um miteinander ein wenig Spaß zu haben. © Gillner

Bassum – Für viele Menschen in südlichen Ländern ist sie ein praktisches Nutzfahrzeug, für eine Handvoll Bassumer Unternehmer hingegen nicht mehr als ein Freizeitvergnügen. Dennoch sind die Mitglieder des Ape-Clubs Bassum mächtig stolz auf ihre dreirädrigen italienischen Lasten-Mopeds. Mittelfristig soll wieder ein wenig Schwung in das Leben der Interessengemeinschaft kommen. Dann könnten die kleinen Fahrzeuge wieder häufiger in Bassum und Umgebung unterwegs sein.

Ape-Club Bassum: Liebhaber des italienischen Lasten-Mopeds

Denn bis hierhin hatten Unternehmer Michael Gillner und seine Mitstreiter noch gar nicht richtig die Gelegenheit, ihre Api regelmäßig auszufahren und zu präsentieren. Nahezu die Hälfte der Zeit, die seit Gründung des Clubs im Jahr 2016 verstrichen ist, fiel in die Corona-Pandemie. „In der Corona-Zeit ist das alles nach hinten gerutscht“, erklärt Gillner, dass zuletzt andere Dinge wichtiger waren.

Dabei könnten die Club-Mitglieder die gelegentlichen Ausfahrten ganz gut gebrauchen, wie Lena Tasto beschreibt: „Als Unternehmer haben wir viel Stress“, sagt sie, „der Ape-Club ist für uns ein Netzwerk, um miteinander ein wenig Spaß zu haben.“ Zusammen besitzen die Mitglieder sechs Api in unterschiedlichen Farben. Jede davon ist mit dem Logo des Besitzers sowie dem Club-Namen und den Logos der anderen bedruckt.

Api mit Glück vermittelt: Italienischer Händler hilft Bassumern aus

Gegründet haben sie den Club aus einer spontanen Laune heraus. Die Unternehmer Erik Olsen und Christian Nick seien von den Fahrzeugen so begeistert gewesen, dass sie 2016 bei einem italienischen Händler vorstellig geworden sind. Der habe den Ape-Freunden noch ein paar Api vermitteln können. Laut Gillner sei das keine Selbstverständlichkeit gewesen: „Wir hatten Glück, dass wir noch welche bekommen haben.“ Durch EU-Vorgaben bei der Abgasnorm sei die Produktion der herkömmlichen Api damals zum Jahresende ein- und auf Modelle mit Elektromotor umgestellt worden.

Dadurch sei den kleinen Arbeitsbienen – „Ape“ ist das italienische Wort für „Biene“ – ein Teil ihres Charmes geraubt worden, findet Michael Gillner.

„Eine Ape klingt recht laut. Wie ein Mofa, aber mit Resonanzkörper. Eine E-Ape ist leiser.“ Er erinnert sich an frühere Besuche in Lissabon mit seinen stadtbildprägenden Autorikschas, den „Tuk Tuks“. Die seien immer „durch Lissabon geknallt, da fühlte man sich wie im Ape-Club“. Mittlerweile seien diese allerdings zu großen Teilen auf die deutlich leiseren Elektromotoren umgerüstet worden. „Das ist einfach nicht mehr original“, sagt Gillner achselzuckend. Deshalb wolle der Ape-Club Bassum vorerst keine Mitglieder mit E-Api aufnehmen. Lena Tasto nickt zustimmend.

Das ist Begeisterung. Man ist mal raus aus dem Alltag, das Fahren ist genial, das Design ist zeitlos. Wir sind alle sehr stolz darauf!

Doch an potenziellen Neu-Mitgliedern scheint es in der Umgebung nicht zu mangeln. So gebe es mehrere Api in Bassum, deren Besitzer nicht zum Club gehören. „Hier fährt immer so eine schwarze Ape vorbei“, sagt Gillner und deutet auf die Industriestraße. Seit Kurzem sei der Club zudem dem Bassumer Oldtimerverein angeschlossen.

An Tatendrang mangelt es den Ape-Liebhabern jedenfalls nicht. Ihnen schwebe ein Ape-Sonntag vor, zu dem der Club sämtliche Ape-Freunde aus der Umgebung einladen möchte.

Michael Gillner schätzt, dass auf diese Weise bis zu 30 Api zusammenkommen könnten. „Vielleicht etablieren wir auch mal einen Ape-Club-Tag“, spinnt er den Gedanken eines einmal im Jahr stattfindenden offiziellen Treffens weiter. Doch bislang seien das alles nur Gedankenspiele.

„Bis jetzt waren unsere Ausflüge nur spontane Geschichten.“ Auch das Ausstellen und Präsentieren der Fahrzeuge auf Stadtfesten wie der Piazzetta „müsste man mal wieder mehr machen“, so Gillner.

Bis dahin dienen die kultigen Dreiräder ihren Besitzern in erster Linie als Blickfang vor ihren Firmen. Und trotzdem formuliert Michael Gillner noch eine Liebeserklärung an die Ape: „Das ist Begeisterung. Man ist mal raus aus dem Alltag, das Fahren ist genial, das Design ist zeitlos. Wir sind alle sehr stolz darauf!“