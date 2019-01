Per Anzeige: Elke Steding und Heiner Hibbing finden Nachfolger für ihren Betrieb

Direktvermarktung im Hofladen in Bramstedt: Elke Steding und Heiner Hinning (rechts) freuen sich auf die Aussicht, in vier Jahren weniger auf dem Hof arbeiten und sich im Ruhestand weiter ehrenamtlich zu engagieren. Durch die jungen Landwirte Moritz Füchtenbusch und Lisa Born ist der Fortbestand ihres Lebenswerkes gesichert.

Bramstedt - Von Ute Schiermeyer. Die einen haben einen Biolandhof aufgebaut, bisher 32 Jahre erfolgreich bewirtschaftet und denken langsam an den Ruhestand, die anderen haben Landwirtschaft gelernt und studiert, sind jung und voller Tatendrang, besitzen aber keinen eigenen Hof. Eine Anzeige führte die zwei Paare zusammen. Nach einem Probejahr führen nun Elke Steding und Heiner Hibbing ihren Biolandhof in Bramstedt zusammen mit Lisa Born und Moritz Füchtenbusch. Im April letzten Jahres gründeten sie eine GbR.

Dass die Chemie zwischen ihnen stimmte, merkten die vier ziemlich schnell. Schon nach einer „Kennlernwoche“ im Frühjahr 2017 war klar, dass man es zusammen probieren wolle. „Wir suchten einen Gemischtbetrieb, gern mit Milchvieh“, erinnert sich Lisa Born. Die 28-Jährige hat nach dem dualen Studium zwei Jahre auf einem Milchviehbetrieb in Hessen gearbeitet und Gefallen an der Arbeit mit Kühen gefunden. „Wir haben ein Jahr lang gesucht und uns auch einige Betriebe angesehen, aber es war nichts Passendes dabei“, berichtet die junge Frau. Bei den meisten Höfen hätte man zunächst sehr viel investieren müssen.

„Nichts mit Rumsitzen machen“

Dass es ein Biohof sein sollte, war den jungen Landwirten schon immer klar. Sie haben an der Uni Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften studiert und sich dort kennengelernt.

Der Kontakt zu Elke Steding und Ehemann Heiner Hibbing kam über die Regionalwert AG zustande, eine Bürgeraktiengesellschaft, die sich unter anderem für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzt. „Das passte“, erinnert sich der 29-jährige Füchtenbusch an das Kennenlernen. Zum einen wollte das junge Paar gern in Norddeutschland leben und das Direktvermarktungskonzept des Hofs Stedings sagte ihm sofort zu. Lisa und Moritz sind gebürtige Großstädter. „In der Schule ist mir sehr schnell klar geworden, dass ich nichts mit Rumsitzen machen will“, erinnert sich Lisa Born. Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf einem Biolandhof hat den Berufswunsch Landwirtschaft gefestigt. „Die Hofbesitzer dort waren meine Vorbilder“, sagt die junge Frau.

Bei Stedings entwickelte es sich in die entgegengesetzte Richtung. Als klar wurde, dass die Töchter beruflich andere Ziele verfolgen, besprach man in der Familie die Möglichkeit der außerfamiliären Hofnachfolge. Schon vor vier Jahren baute die Familie für diesen Fall den Heuboden des großen Bauernhauses zu einer Wohnung aus, in der Moritz und Lisa nun wohnen.

40 verschiedene Gemüsesorten

Der Biolandhof Steding hat drei Standbeine: Gärtnerei, Landwirtschaft und Direktvermarktung auf dem Hof und auf dem Wochenmarkt in der Bremer Neustadt.

Zurzeit werden 40 verschiedene Gemüsesorten und drei Getreidesorten angebaut, es werden Hühner und Rinder gehalten. „Wir wollen den Hof in dieser Art fortführen und eventuell den Tierbestand noch vergrößern“, berichtet Moritz Füchtenbusch. Die Anzahl der Hühner wurde im letzten Jahr bereits verdoppelt, unter anderem durch die Anschaffung eines mobilen Hühnerstalls, mit dem das junge Paar in den Betrieb in Bramstedt einstieg.

Lisa Born hat sich in die Hofbäckerei eingearbeitet und das vorhandene Angebot ausgeweitet. Zwei Tage pro Woche werden Brote, Brötchen und andere Backwaren aus dem hofeigenen Getreide gebacken.

Die Vielfalt des Angebots mache viel Arbeit, weiß Elke Steding aus mehr als 30-jähriger Erfahrung. Trotzdem engagieren sich die neuen Mitstreiter auch ehrenamtlich im Biolandverband, wo Lisa Born im Vorstand tätig ist. Das Paar arbeitet außerdem für das „Junge Bioland“, eine Gruppe junger Landwirte, Studenten und anderen an der ökologischen Landwirtschaft Interessierten.

Lisa Born hat sich außerdem als Poetry Slammerin einen Namen gemacht: Sie gewann im Sommer den niedersächsischen Bio-Slam mit ihrem Vortrag zu Frauen in der Landwirtschaft.