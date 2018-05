Anwohner schreiben offenen Brief zum Gewerbegebiet in Bramstedt

In der Diskussion

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. 30 offene Briefe sind an die Ratsmitglieder der Stadt Bassum und an Bürgermeister Christian Porsch gegangen. In ihnen appellieren die Familien Buschmann, Sander, Spellmann, Hoeft und Blumhoff aus Bramstedt noch einmal an die Kommunalpolitik, die Pläne für das geplante Gewerbegebiet im Karrenbruch fallen zu lassen.