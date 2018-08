Anwohner Nordwohldes sorgen sich wegen schneller Autofahrer

„Kinder müssen sicher sein“

+ © Kreykenbohm Delano und Lilo schreiben mit Kreide ihre Wünsche auf die Straße. © Kreykenbohm

Nordwohlde - Von Julia Kreykenbohm. „Bitte langsam! Danke“, „Runter vom Gas“, „Achtung Kinder!“ Mit bunter Kreide malen Delano (8) und Lilo (10), unterstützt von Nordwohldes Ortsvorsteherin Birgit Kattau, diese Worte auf die Straßen Am Hombach, Hinterm Fang und Im Felde. So fröhlich die Farben auch aussehen, so hat diese Aktion doch einen ernsten Hintergrund: Die Anwohner mit Kindern sorgen sich um die Sicherheit ihres Nachwuchses. Nicht nur bei den genannten Straßen, sondern in vielen Siedlungen.