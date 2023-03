Anna Schaidl und Saskia Tichy sind die neue Leitung der Kita Rentei in Bassum

Von: Fabian Pieper

Das neue Leitungs-Duo des Rentei-Kindergartens in Bassum: Saskia Tichy (vorne) und Anna Schaidl. Sie haben den Posten vor wenigen Wochen offiziell von der langjährigen Chefin Elke Redenius-Rehling übernommen. © Fabian Pieper

Anna Schaidl und Saskia Tichy, so heißt das neue Führungs-Duo des Reintei-Kindergartens in Bassum. Die beiden jungen Frauen treten ein großes Erbe an.

Bassum – 27 Jahre lang saß Elke Redenius-Rehling in dem Büro, das der Leitung des Rentei-Kindergartens in Bassum vorbehalten ist und nie von jemand anderem geführt worden war. Nun ist es das Büro von Anna Schaidl und Saskia Tichy. Die beiden Frauen haben am 1. Februar offiziell die Nachfolge der Kita-Gründerin angetreten – mit Betonung auf „offiziell“.

Rentei-Kindergarten in Bassum mit neuer Leitung seit Oktober

Denn bereits seit Oktober haben Schaidl und Tichy die Leitung übergangsweise inne, als Elke Redenius-Reling aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. Anna Schaidl ist seitdem die Leiterin, Saskia Tichy ihre Stellvertreterin. „Eigentlich“, sagt Schaidl, „hatte ich noch gar nicht darüber nachgedacht, irgendwann mal die Leitung zu übernehmen.“ Dann aber ergab sich durch die spontane Vakanz kurzfristiger Handlungsbedarf. „Das Personal hat gesagt, es würde passen und wäre doch ganz schön“, erinnert sich Schaidl zurück. Auch vom Träger, dem evangelischen Kita-Verband Syke-Hoya, habe es Rückhalt gegeben. Deshalb sagten die 31-jährige Schaidl und ihre 27-jährige Kollegin zu.

Schnell hätten beide gemerkt, dass die Aufgabe in der Konstellation machbar ist. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Tichy und nickt Schaidl zu. Da Saskia Tichy bereits in der Vergangenheit „immer mal wieder“ im Büro mitgeholfen hat, sei der Einstieg deutlich leichter gewesen. „Sonst wären wir echt aufgeschmissen gewesen“, sagt Anna Schaidl und lacht.

Die Kita kennen beide in- und auswendig. Bereits 2013 lernte Schaidl als Praktikantin die Kita kennen, Tichy gehört seit 2017 zum Team. „Wahnsinn, wie lang man schon hier ist“, sagt Letztere und schaut sich im Büro um, das den besten Blick auf den mit Kindern gefüllten Spielplatz der Einrichtung bietet. „An denen hängt man noch“, fügt sie hinzu.

Ganz andere Aufgaben für Anna Schaidl und Saskia Tichy in der Kita Rentei in Bassum

110 Kinder werden an den beiden nur einen Steinwurf voneinander entfernten Standorten in der Bassumer Innenstadt betreut. Den Kontakt zu ihnen wollen die beiden Pädagoginnen nicht abreißen lassen. Schaidl: „Das ist wichtig, damit man weiß, über welche Kinder man spricht. Im Moment habe ich ja auch noch meine Gruppe.“ Dann lacht sie kurz und ergänzt: „Und die Kinder kommen häufig zu Besuch ins Büro.“

Doch nun sehen sich beide mit ganz anderen Aufgaben konfrontiert. „Viel Kleinkram“, sagt Saskia Tichy. Die 27-Jährige führt aus: „Wir bestellen zum Beispiel Essen und bezahlen Rechnungen.“ Ein großer Punkt ist die Personalplanung, denn die Lage ist krankheitsbedingt seit Monaten angespannt. „Man kommt morgens ins Büro und hört, dass drei Kolleginnen krank sind“, Schaidl. „Da möchte man am liebsten wieder umdrehen.“ Dann müssen die beiden für Ersatz sorgen – oder im schlimmsten Fall sogar Kinder von ihren Eltern abholen lassen.

Dass Anna Schaidl und Saskia Tichy ihre Aufgabe dennoch weiterhin mit Elan angehen, liege am Rückhalt. 20 Mitarbeiter sind an beiden Standorten beschäftigt. „Das Team steht total hinter uns“, sagt Tichy. „Sonst hätte ich es nicht gemacht“, erklärt Schaidl. Nur manchmal müsse sie „der Buhmann sein, wenn man fragen muss, ob jemand länger arbeiten kann“.

Hilfsbereiter Träger, hilfsbereites Team und eine Expertin in der Hinterhand für neue Bassumer Rentei-Leitung

Das größte Problem sei für Anna Schaidl ein zeitliches. Denn die 30-Jährige wohnt mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn in Bremen, der dort auch in den Kindergarten geht. Am Ende des Arbeitstags setzt sie sich ins Auto, um ihn abzuholen. „Dann habe ich meine Stunde für mich und höre auf der Fahrt gerne Musik und Hörbücher.“ Auf absehbare Zeit wird die Familie aber ins Eigenheim nach Okel ziehen. Dann bleibt auch wieder mehr Zeit, um abends tanzen zu gehen, „schwofen“, wie Schaidl es nennt.

Saskia Tichy hat auch ohne eigenen Nachwuchs in der Freizeit Kinder im Kopf: Bald möchte sie per Fernstudium ihren Fachwirt für Kita- und Hortmanagement machen. Daneben verbringt die aus Sulingen stammende und mittlerweile in Bassum wohnende Pädagogin gerne Zeit mit ihrem Partner und ihrer Familie.

Und beruhigend sei für beide: Wenn das Telefon permanent klingelt und die Termin- und To-do-Liste immer länger wird, so könnten sie zählen auf einen hilfsbereiten Träger, ein engagiertes Team – und das Angebot einer echten Expertin: „Elke Redenius-Rehling hat uns angeboten“, sagt Anna Schaidl, „dass wir sie immer fragen können, wenn wir Fragen haben.“