Anfassen, riechen, schmecken – und feststellen: „Lecker“

Neubruchhausen - Von Frauke Albrecht. „Lecker“ lautete das Fazit der Grundschüler aus Neubruchhausen, nachdem sie den Apfelsaft des Naturschutzbundes (Nabu) probiert hatten.

„Wir können den Geschmack gut beurteilen, denn wir haben schon selbst Apfelsaft gemacht“, erzählte Lehrerin Ulrike Templin. In unmittelbarer Nähe der Schule stehen mehrere Obstbäume, deren Früchte verarbeitet wurden. Und welcher schmeckt nun besser? „Beide sind lecker“, antworteten die Kinder diplomatisch.

Der Saft, den Anni Wöhler-Pajenkamp im Gepäck hatte, stammt von den Äpfeln der Streuobstwiese in Eschenhausen. Der Nabu erntet die Früchte und presst Saft. „Einen Teil der Ernte spenden wir an das Schulobstprojekt“, erläutert Wöhler-Pajenkamp.

Das Projekt hat die städtische Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann vor acht Jahren ins Leben gerufen. Mittlerweile wird es von Silke Brunner fortgeführt. Jeden dritten Mittwoch im Monat kommen Schulen und Kindergärten in den Genuss von Obst und Gemüse aus örtlichen Landwirtschaftsbetrieben. Als Spender mit dabei sind unter anderem der Erdbeerhof Nüstedt und der Biohof Steding. Sie bieten auch Betriebserkundungen an. „Leider wird dieses Angebot bisher noch etwas zaghaft nachgefragt“, bedauert Brunner. Durch die Spenden lernen die Kinder Möhren, Radieschen, Salat, Brokkoli und Co. kennen. Sie dürfen die Lebensmittel in die Hand nehmen, daran riechen, probieren und selbst zubereiten. „Ziel ist, dass die Kinder ein Gefühl für Lebensmittel entwickeln. Das funktioniert besonders gut, wenn sie mit allen Sinnen lernen und so eine emotionale Verknüpfung aufbauen“, erklärt Brunner.

Über die Kinder hoffen die Verantwortlichen auch die Eltern zu erreichen. Es ginge nicht nur um gesunde Ernährung, sondern auch darum, etwas gemeinsam zu unternehmen.

Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass sich Kinder bei gemeinsamen Aktivitäten viel schneller anvertrauen. „Unsere Oma wusste von uns Kindern früher mehr als unsere Mutter“, erinnert sich Brunner. Warum? „Weil wir täglich zusammen schnibbelten und kochten. Da kommt man ins Plaudern.“ Diese Erfahrung macht sie heute noch bei den gemeinsamen Kochaktionen der Land-Frauen in den Schulen. Brunner bietet unter anderem eine Koch- und Back-AG an der Grundschule Mittelstraße an. „Es gehen so viele grundlegende Dinge verloren“, bedauert die gelernte Dorfhelferin. Deshalb empfiehlt sie Schulen den Ernährungsführerschein. In diesem Projekt geht es vor allem um das Selbermachen.

Ausgehend von der Zubereitung kleiner, kalter Gerichte bietet der Ernährungsführerschein eine Vielfalt an Lernfeldern: Das Kennenlernen von Ernährungsbegriffen, das Einschätzen von Portionen mit Hilfe der Ernährungspyramide und auch das gemeinsame Tischdecken und Essen.

Für die Schüler der dritten und vierten Klasse in Neubruchhausen ist das schon lange kein Neuland mehr. Sie üben regelmäßig solche Alltagskompetenzen zusammen mit ihrer Klassenkameradin Vanessa. Sie ist sehbehindert und soll neben dem Stundenplan lernen, selbstständig zu werden.