Andachten zum Klimaschutz

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. „Die Aura aus Liebe, Glaube, Hoffnung und Friede ist spürbar. Danke dafür!“ „Danke für diesen wunderbaren Raum.“ Oder: „Ein wunderschöner Raum um zur Ruhe zu kommen.“ Begeistert blättert Pastorin Ines-Maria Kuschmann in dem Buch, das im „Raum der Stille“ in der Kleinen Kapelle ausliegt, damit Besucher ihre Eindrücke und Gefühle niederschreiben können. Was sie liest, freut sie sehr, denn es zeigt ihr, dass der Raum bereits im Herzen vieler Bassumer angekommen ist.

„Wir sind überrascht, wie groß und wie gut die Resonanz ist“, sagt Kuschmann. Beim Bassumer Adventswochenende wurde der Raum zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jeder Besucher war eingeladen, dort ein Licht zu entzünden. Am Ende war es ein richtiges Lichtermeer von etwa 500 Kerzen. „Einige Besucher kannten diesen Raum noch, weil früher dort Konformandenunterricht erteilt wurde, andere hatten ihn als Luftschutzraum in Erinnerung“, so Kuschmann. Einige hätten auch Geld gespendet. „Darüber haben wir uns sehr gefreut – und freuen uns auch weiterhin über Zuwendungen. Die Spenden fließen in die Beleuchtung oder die Beheizung der Kapelle.“

Und die Begeisterung blieb kein Strohfeuer. „Wir sehen an den Kerzen, dass der Raum regelmäßig genutzt wird. Und die Einträge in das Buch zeigen, dass die Menschen ihn aus ganz unterschiedlichen Gründen aufsuchen.“ Manche wollten in der Stille zu sich finden, andere beteten für Angehörige. Einige suchten den Raum gezielt auf, andere besuchten ihn zum Abschluss eines Spaziergangs. „In jedem Fall scheint er ein Bedürfnis zu treffen nach individuellem, spirituellem Erleben“, freut sich die Pastorin.

Dechantin Ulrike Schink kann das nur bestätigen. Die fünf Meditativen Andachten seien alle sehr gut besucht gewesen. 15 bis 20 Menschen verschiedenen Alters finden sich für eine halbe Stunde zusammen, um ihrem Bedürfnis nach Stille nachzukommen. Menschen, von denen nicht alle Gottesdienste besuchen oder Medititionserfahrungen haben. „Ein Mann sagte, wenn ich zuhause auf dem Sofa gesessen hätte, wäre ich nicht so runter gekommen“, berichtet Schink.

Aus diesem Grund sollen die Andachten eine feste monatliche Einrichtung werden. Auch Einführungen in die Meditation seien langrifstig gesehen denkbar. Doch bevor das passiert, steht erstmal noch ein anderes Angebot auf dem Programm, das extra auf die Fasten- und Passionszeit zugeschnitten ist. Klimafasten heißt es und wurde von elf evangelischen Kirchen und drei Bistümern entwickelt. Es steht unter dem Motto „Soviel du brauchst“ und beschäftigt sich mit Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Morgen geht es los.

„Bei diesen Treffen, die für sieben Wochen an jedem Donnerstag abgehalten werden, steht vor allem das Informieren und der Austausch im Mittelpunkt“, schildert die Dechantin. Die Leute kommen um 18 Uhr im Raum der Stille zusammen. Dann gibt es eine kurze Andacht, eine Einführung ins Thema, damit im Anschluss viel Zeit für Gespräche bleibt.

„,Soviel du brauchst’ steht dabei über allem, auch wenn es immer andere Schwerpunkte gibt“, erläutert Schink. „Es geht darum, sich, seine Gewohnheiten und sein Konsumverhalten zu analysieren. Was brauche ich wirklich? Worauf kann ich verzichten? Wie gehe ich mit meinen Mitgeschöpfen um? Wie vermeide ich Plastik?“, nennt Schink ein paar Beispiele. Auf diese Weise sollen Impulse für das alltägliche Leben gegeben werden. „Und vielleicht finden sich dort Menschen zusammen, die gemeinsam etwas ändern wollen.“

Morgen, beim ersten Treffen werden Hefte ausgegeben, mit denen sich die Besucher vorbereiten können.

Kontakt

Um eine Anmeldung für das Klimafasten wird gebeten. Das Kirchenbüro ist unter 04241/2402 erreichbar.