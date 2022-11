Hundefreilauffläche ist „Damoklesschwert“: Kritik an Vorhaben von SPD und Grüne

Leine statt Bewegungsspielraum: Keine Mehrheit für Hundefreilauffläche

Von: Marcel Prigge

Fallengelassen: Der Plan für eine Hundefreilauffläche von SPD und Grüne ist nicht auf Zustimmung gestoßen. © Grafik: Stadt Bassum

Die Bassumer Politik ist gegen eine Hundefreilauffläche an der B51. Der Vorschlag von SPD und Grüne ist am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss abgelehnt worden.

Bassum-Osterbinde – Sitz! Platz! Aus! Es wird keine Hundefreilauffläche in Osterbinde geben. Mit vier Stimmen dafür und sieben Gegenstimmen hat der Ausschuss für Stadtentwicklung den gemeinsamen Antrag von SPD und Grüne abgelehnt.

Keine Hundefläche in Bassum? Ablehnung des Antrages mit sieben zu vier Stimmen

„Ich bin ehrlicherweise etwas geschockt. Vor allem, da das Gelände perfekt ist“, sagte die Sozialdemokratin Helma Schöpe während der Diskussion um den Platz in Osterbinde. Gemeint ist die verwitterte ehemalige BMX-Strecke in Osterbinde. Laut Antrag sollte das Grundstück an der B 51 mit einer Gesamtgröße von 10 460 Quadratmetern in eine Hundefreilauffläche mit Sitzbänken und Papier- sowie Müllkörben ausgestattet werden. Zudem sollte der Platz umzäunt werden. 41 500 Euro hatte die SPD in ihrem Antrag dafür veranschlagt.



Der Antrag ist aus der Idee geboren, ein Leitbild für eine familienfreundliche Stadt zu verwirklichen.

„Der Antrag ist aus der Idee geboren, ein Leitbild für eine familienfreundliche Stadt zu verwirklichen“, führte Christoph Lanzendörfer (SPD) aus. Die Großzahl der Hunde in Bassum seien Familienhunde, denen mehr Freiraum gegeben werden müsse. Auf Hundewiesen könnten sie ungezwungen umhertollen. Zudem: „Nicht viele Gemeinden hätten so etwas. Wir würden ein Benchmarker sein.“



Natürlich müsse an die Selbstverantwortung der Hundebesitzer appelliert werden, dass die Fläche sauber bleibe. Eine Lärmbelästigung sei nahezu ausgeschlossen, da sich erst in einem Abstand von 50 Metern das nächste Wohnhaus befinde und eine direkte Nähe zum Spielplatz sei durch den Zaun ausgeschlossen. Zudem könne eine zeitbegrenzte Nutzung bis in die frühen Abendstunden überlegt werden, so die Pläne von Grünen und Sozialdemokraten.

Hundefreilauffläche ist „Damoklesschwert“: Kritik an Vorhaben von SPD und Grüne

Gegenwind für dieses Vorhaben erntete der Vorschlag von den anderen anwesenden Parteien. „Ich kann diesem Antrag nicht zustimmen“, so Arne Bäker (CDU). Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein Kind umgerannt werde, oder ein Hund ausbreche und auf den Spielplatz rennt. „Außerdem steht in der Vorlage: ,mit geringen Mitteln’ soll das alles bereitgestellt werden. Kosten von 41 000 Euro für einen Zaun halte ich aber schon für sehr sportlich.“ Der Christdemokrat wolle jedoch auch nicht, dass die Fläche abgewertet wird, und schlug vor, sie zu renaturieren, aufzuforsten oder eine Blühwiese anzulegen.

Auch Kodjovi Kougblenou (Gemeinsam für Bassum), zeigte sich entschieden gegen den Antrag. Zwar sei ein Hundeplatz prinzipiell eine gute Sache – aber nicht neben einem Spielplatz. „Das ist ein Damoklesschwert. Es bedeutet eine Gefahr für spielende Kinder.“ Man könne nicht immer davon ausgehen, dass die Tierhalter Vorsicht walten lassen. „Die Gefahr, dass etwas passiert, ist immer da.“



Einen Standortwechsel schlug derweilen Jürgen Falk vom Bürger Block Bassum vor. „Am Schünmoor ist doch eine Fläche erworben worden. Diese ist viel besser geeignet“

Enttäuschung bei SPD und Grüne: Viel Rückhalt aus der Bevölkerung erhalten

Enttäuscht zeigte sich Helma Schöpe von den Aussagen der anderen Fraktionen. „Als Ortsvorsteherin hätte ich mich natürlich sehr gefreut, wenn das Vorhaben positiv gesehen wird.“ Sie glaube nicht, dass Hunde einfach so auf einen Spielplatz rennen. „Es passiert auch nicht mal eben so, dass ein Kind angegriffen wird“, so die Sozialdemokratin. „Diese Aussage halte ich für falsch. Ich bin enttäuscht, wenn das heute nicht klappt. Besonders, da wir viel Zuspruch von den Bürgern bekommen haben.“



Es passiert auch nicht mal eben so, dass ein Kind angegriffen wird

„Ein freudiger Hund soll eine Lärmbelästigung sein?“, fragte Lanzendörfer nach der Ausführung seiner Parteikollegin in die Runde. Auf dem Luftbild der Anlage sei neben der Fläche eindeutig ein Lkw zu sehen, zu dessen Lärm nichts gesagt wurde. „Aber Hunde kläffen am Zaun? Das hat außerdem rein räumlich nichts miteinander zu tun. Die nächsten Wohnflächen sind weit genug weg.“



Auch Christiane Weitzel, (Grüne) könne den vorliegenden Antrag nur unterstützen. „Es würde ein tolles Begegnungszentrum werden.“ Außerdem sei es keineswegs der Fall, dass mit einer Hundefreilauffläche ein neues, großes Projekt anstoßen werde. „Hundeflächen sind absolut üblich. Es würde Bassum attraktiver machen“, sagte Weitzel und bat die anderen Parteien: „Wenn wir das nicht hier realisieren, lasst uns bitte überlegen wo wir das sonst machen können.“



Das letzte Wort darüber hat der Rat der Stadt auf seiner Sitzung am 8. Dezember.