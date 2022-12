Bassum Open Air 2023: Alvaro Soler dabei / Neues zum Verkehrskonzept

+ © Launer / Tobias Ortmann Der Deutsch-Spanier Alvaro Soler soll für ein ausverkauftes Konzert und gute Laune sorgen. © Launer / Tobias Ortmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein weiterer Künstler für das Bassum Open Air im kommenden Jahr steht fest. Der deutsch-spanische Popmusiker Alvaro Soler wird am 2. Juli an der Freudenburg auftreten, verkündet Veranstalter Oliver Launer. Zudem gibt er Einzelheiten zum Verkehrskonzept bekannt.

Bassum – „Ich bin echt begeistert!“ Oliver Launer, Veranstalter des Bassum Open Air, freut sich, einen der letzten beiden freien Konzertplätze für das kommende Jahr an einen „echten Star“ vergeben zu können. Neben der Neubesetzung berichtet Launer zugleich von einer Neuheit des Bassumer Open Airs, die im kommenden Jahr den Verkehr in der Stadt während der Veranstaltung deutlich reduzieren könnte.

Alvaro Soler auf dem Bassum Open Air 2023 dabei

„Er ist ein Gute-Laune-Künstler und wird im kommenden Jahr auch international zu sehen sein“, sagt Launer zu seiner Konzertbesetzung. Gemeint ist damit der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler. Am 2. Juli 2023 wird Soler um 21 Uhr auf der Freudenburg zu sehen sein. „Ich freue mich total, dass es geklappt hat“, so Launer. Denn: „Mit ihm haben wir einen absoluten Weltstar auf der Bühne.“ International ist Soler mit gleich mehreren Gold- und einer Platinplatte für sein Album „Eterno agosto“ ausgezeichnet worden.

Line-Up des Bassum Open Air 2023 Das Bassum Open Air wird auch im Jahr 2023 an verschiedenen Wochenenden stattfinden. Welche Band spielt wann? Und wo? Das Line-Up und die Veranstaltungsorte gibt es hier.

Geboren in Barcelona und aufgewachsen in Japan, lebt der Popmusiker heute in Berlin und Spanien. Soler verzeichnet inzwischen mit seinen Alben und Singles weltweit mehr als fünf Milliarden Streams. „Auch ein Grund, warum das Konzert vermutlich ausverkauft sein wird“, sagt Launer. Wer Tickets haben will, solle sich beeilen.

Diese gibt es ab kommenden Samstag bei Nordwestticket, der Kreiszeitung, Eventim und bei Papier und Tinte in Bassum. Sitzplatz-Tickets verkauft ausschließlich Nordwestticket.

Verkehrskonzept beim Bassum Open Air: Bus-Shuttle könnte Verkehr entlasten

Wie kann ein Verkehrschaos beim Bassum Open Air verhindert werden? Mit dieser Frage haben sich in der vergangenen Woche Bürgermeister Christian Porsch, das Ordnungsamt sowie die Planer des Open-Airs befasst. Die Antwort: Vielleicht mit einem Bus-Shuttle.

Wir haben ungefähr 700 Parkplätze vor Ort. 250 noch einmal in der Stadtmitte. Für etwa 2000 Besucher haben wir also schon einmal Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

„Wir haben ungefähr 700 Parkplätze vor Ort. 250 noch einmal in der Stadtmitte. Für etwa 2000 Besucher haben wir also schon einmal Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe“, rechnet Launer vor. Dass das aber nicht reicht, hat man bei verschiedenen Konzerten in der Vergangenheit gesehen. Die Folge: verstopfte Straßen in der Innenstadt, keine Parkmöglichkeit mehr für Anwohner.

Um dem im kommenden Jahr etwas entgegenzuwirken, möchte der Veranstalter gemeinsam mit der Stadt einen Shuttleservice einrichten. „Wenn es absehbar wird, dass mehr Besucher zu einem Konzert gehen, könnte der Bus eingesetzt werden“, so Launer. Vorstellen könnte er sich das ab einer Besucherzahl von mehr als 2000 Menschen pro Konzert.

Die Kosten für den Bus übernimmt der Veranstalter. „Vielleicht trägt sich das Projekt auch selbst, wenn jeder Fahrgast einen Obolus zahlt. Parkplätze in der Stadt kosten ja auch Geld“, überlegt Launer und fügt hinzu: „Aber ich hätte mich ja auch schon darüber gefreut, wenn die Stadt den Shuttle-Service übernommen hätte.“

Andere Einzelheiten gilt es noch auszuarbeiten. „Vielleicht könnte man den Bürgerbus dafür verwenden“, meint Launer. Auch der Abfahrort sei noch nicht genau klar. „Ich vermute mal, es wird in Richtung Industriegebiet gehen. Auf dem Gelände von Metallbau Kammann wäre Platz für viele Autos.“ In dem Fall würde der Verkehr über die B 51 laufen.

Die Ausarbeitung der Shuttle-Bus-Idee gehe bis kommenden Februar vonstatten, sagt Launer. Bis dahin hofft der Veranstalter Flächen sowie Bus gefunden zu haben.