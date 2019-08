200 Altreifen entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Riesensauerei: Ein Unbekannter hat alte Autoreifen in der Natur abgeladen. Andreas Abelt (r.) und Hans-Jürgen Donner vom Ordnungsamt sehen sich den Tatort an.

Bassum – Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer Straftat machen können. In Wiebusch wurden auf einem Feldweg vor dem Grundstück Hausnummer 2 in Richtung Roßkamp etwa 200 Altreifen ohne Felgen entsorgt. Es handelt sich überwiegend um Autoreifen, heißt es im Polizeibericht.

Die Täter müssen mit einem Lastwagen oder großen Anhänger gekommen sein. Laut Polizei hat sich diese Umweltverschmutzung im Zeitraum von Montag, 5. August, bis Mittwoch, 14. August, ereignet. „Wir vermuten auch, dass es sich um eine gewerbliche Entsorgung handelt“, sagt Andreas Abelt vom Ordnungsamt der Stadt Bassum. „Es könnte sein, dass sich ein Reifenhändler seiner ausgedienten Reifen entledigt hat.“

Es ist der zweite Vorfall dieser Art in Bassum innerhalb von ein paar Tagen. Auch in Wedehorn sind etwa 80 Reifen in einem Wald entdeckt worden. Nun bleibt die Stadt auf der Entsorgung sitzen und die kann teuer werden. „Die AWG nimmt für die Entsorgung eines Reifens ohne Felge fünf Euro“, so Abelt.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04241/802910.