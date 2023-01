Altlasten in Bassum: Seit 2019 hat sich nur wenig getan

Von: Marcel Prigge

Altablagerungen wie Bauschutt oder Abfälle können Kommunen nachhaltig belasten. Insbesondere wenn eine Gefährdung für die Umwelt oder die Gesundheit zu befürchten ist. Symbol © Roland Hartig/Imago

Altlasten sind ein Problem für die Umwelt – auch in Bassum. Wo sind diese zu finden und wie wird mit dem Müll in Zukunft umgegangen?

Bassum – Bauschutt, umweltgefährdende Stoffe und Abfälle: Sogenannte Altlasten sind ein Problem – besonders für die Umwelt. Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist Niedersachsen mit 102 102 altlastverdächtigen Flächen bundesweiter Spitzenreiter (Stand Juli 2022). Doch wie sieht es in Bassum aus und was passiert mit dem Müll in der Zukunft?

Altlasten, Altablagerung, Altstandort: Wo ist der Unterschied?

Zum Verständnis: Hinter dem Begriff Altlasten verbergen sich zwei Dinge, von denen eine Umweltgefährdung und/oder eine Gefährdung für die Gesundheit ausgehen kann oder zu erwarten ist. Das eine sind Altstandorte. Darunter fallen Anlagen und Betriebsflächen, auf denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde. Zum anderen gibt es Altablagerungen. Diese können Abfälle oder eine mit Bauschutt verfüllte Sandgrube sein, bei denen durch Bodenveränderungen oder Grundwasserverschmutzung Gefahren zu vermuten sind.

„In Bassum befinden sich 45 Altablagerungen beziehungsweise ehemalige Deponien“, teilt der Fachdienst Umwelt und Straße des Landkreises in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde auf Nachfrage in einem Schreiben mit. Von diesen seien insgesamt 13 untersucht worden. Weiterhin befinden sich in Bassum 235 Verdachtsflächen durch eine gewerbliche Nutzung (Altstandorte). Hierunter würden auch aufgegebene Standorte von Tankstellen fallen.

Altlasten in Bassum: Seit 2019 keine Untersuchungen von Altablagerungen

Bereits 2019 ist dieselbe Anzahl an Altstandorten und untersuchten Altablagerungen im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgelegt worden. Was hat sich also in der Zwischenzeit getan? Die Flächen seien „kontinuierlich orientierend untersucht und wenn erforderlich auch überwacht worden“, heißt es. Die Untersuchungen würden in enger Abstimmung mit dem staatlichen Gewerbeaufsichtsamt, dem Niedersächsischen Umwelt-Ministerium sowie dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erfolgen. Aber nicht in Bassum: Es seien lediglich „weitere Altablagerungen untersucht worden, welche sich in anderen Städten und Gemeinden befinden“, so der Landkreis.

Wo sind die Altlasten in Bassum? Im Internet kann diesbezüglich eine genaue Positionskarte abgerufen werden. Screenshot: Prigge © Screenshot: Prigge

Neuigkeiten hingegen gibt es bezüglich der drei Bohrschlammgruben in Groß Hollwedel, Bramstedt und Röllinghausen. Diese Altablagerungen seien in der Vergangenheit alle auf eine Belastung durch Schwermetalle untersucht worden, heißt es von offizieller Seite. Bei zwei Standorten konnte bereits ein Gefahrenverdacht ausgeschlossen werden. Bei der Bohrschlammgrube in Hollwedel werde weiter wegen geringfügiger Auffälligkeiten das Grundwasser überwacht.

Das Gutachten zum Standort Hollwedel würde der Stadt Bassum nun vorliegen. Die bisherigen Ergebnisse zeigten „jahreszeitlich deutlich schwankende Gehalte im Grundwasser“. Eine weitere Untersuchung sei in diesem Jahr geplant. Zusätzlicher Handlungsbedarf ergebe sich aber nicht. „Mit diesem Monitoring wird den Empfehlungen des Gutachters entsprochen, welche zudem mit dem LBEG und dem Gewerbeaufsichtsamt entsprechend abgestimmt worden sind“, so der der Fachdienst.

Sind in meiner Nähe Altlasten zu finden? Die Flächen der Altlasten und Altablagerungen können im Kartenserver des LBEG eingesehen werden.

Wie wird in der Zukunft mit den Altlasten in Bassum umgegangen? „Im Regelfall ist die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises zuständig für die Überwachung von Altlasten und Verdachtsflächen im Landkreis.“ Für die Beseitigung und/oder Sanierung seien die jeweiligen Verursacher und Flächeneigentümer verantwortlich. Jedoch: „Eine komplette Beseitigung ist aufgrund der Vielzahl der Fälle und der damit verbundenen Kosten nicht immer verhältnismäßig und fachlich auch nicht erforderlich.“ Zwar sei eine Sanierung der Altlasten grundsätzlich sehr zu begrüßen, aber meist seien „Überwachungs- oder Sicherungsmaßnahmen ausreichend, um eine Gefährdung der Umwelt oder auch von Menschen zu verhindern.“ Ob so manche Altlast in Bassum also überhaupt entfernt wird, ist nach Auskunft des Landkreises demnach unklar.