Alter Amtshof erstrahlt in Bassum in neuem Glanz

Von: Gregor Hühne

Vorstellung: Unternehmer Alois Koop-Brinkmann (r.) stellt den neuen Alten Amtshof vor. © Gregor Hühne

Alois Koop-Brinkmann, Miteigentümer des Alten Amtshof, hat am Donnerstag nicht ohne Stolz das offizielle Ende der Umbauarbeiten des ehrwürdigen Gebäudes verkündet. Rund 50 geladene Gäste, darunter Bürgermeister Christian Porsch, ließen sich das unternehmerische Wirken im Herzen Bassums vorstellen.

Bassum – „Von unserer Seite aus ist das eine gelungene Renovierung dieses Altbaus“, sagte Koop-Brinkmann. Der Geschäftsführer von KB Immobilien Bassum wirkt seit rund zweieinhalb Jahren in der Stadt. Damals sei ihm das Objekt mit Potenzial an der Sulinger Straße 10-12 aufgefallen, das seinerzeit noch „glanzlos und lieblos“ wirkte und einen „Hinterhof-Charakter“ versprühte, erinnert sich der Unternehmer.

Heute erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz: Moderne Fenster, frische Farbe und eine überarbeitete Raumaufteilung sorgen für Aufenthaltsqualität. Das sehen auch zahlreiche Unternehmen und Mieter so, die in dem Gebäudekomplex ihre Räume bezogen haben. Zu ihnen zählen unter anderem der Easy Fitness Club sowie mehrere Tochterfirmen aus dem KB-Konzern.

Sie haben Pläne für Bassum: Alois Koop-Brinkmann und Lebensgefährtin Nur Lohrig. © -

Aktuell arbeiten mehr als 100 Angestellten im Alten Amtshof. Die Mieterin AKB Sozialdienstleistungen (Tagespflege und ambulante Dienste) bildet ab Anfang August sogar insgesamt 25 Auszubildende aus.

Mit der Renovierung ist Koop-Brinkmann seinem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, einen „Ort der Begegnung“ zu schaffen. „Man geht nicht in die Innenstadt, um den Bedarf des täglichen Lebens zu kaufen, sondern um das Leben zu genießen.“ Dafür sorgt im Alten Amtshof nun vor allem ein Highlight: der Terrassenbereich zur Straßenseite.

Das nach hinten versetzte Mittelhaus des Alten Amtshof erzeuge dort das Gefühl einer „gemütlichen Höhle“, vergleicht Alois Koop-Brinkmann. Überdacht ist der Bereich mit einem ausfahrbaren Lamellen-Sonnenschutz. Eine Spezialanfertigung aus der Türkei. In Deutschland hätte die Konstruktion einen „unbezahlbaren“ sechsstelligen Betrag gekostet, so der Unternehmer.

Neugestaltet: Die moderne Passage im Alten Amtshof ziert nun ein Bild von Nur Lohrigs Tochter. © -

Die begrünten Terrassen-Sitzflächen seien öffentlich für jedermann benutzbar. „Einfach hinsetzen, chillen oder einen Kaffee von Bäcker Meyer trinken“, skizziert Koop-Brinkmann.

Weiter geht es in die modernisierte Passage des Gebäudes. Der kamerageschützte Bereich ist mit einer Holzvertäfelung an den Wänden ausgekleidet und mit einer schwarzen Deckenfarbe versehen. Ein Defibrillator für den Notfall befindet sich gegenüber einem Wandbild, das die Tochter von Nur Lohrig gemalt habe. Das Motiv ist eine Anlehnung an die mexikanische Freiheitskämpferin Frida Karlo.

100 Prozent Ökostrom: Der Alte Amtshof versorgt sechs Batterie-Ladesäulen mit selbst auf dem Dach gewonnenen Sonnenstrom. © -

Durch die Passagen gelangen die Besucher zum hinteren Teil des Alten Amtshofs. Dort befinden sich sechs Ladestationen für Autobatterien. „100 Prozent Ökostrom“, wirbt Alois Koop-Brinkmann. PV-Anlagen auf dem Dach generieren den Strom. Der werde in speziellen Batterien gespeichert und werde gleichzeitig über eine Künstliche Intelligenz an der Leipziger Strombörse gehandelt. Die Speicher würden Strom verkaufen, wenn der Preis an der Börse hoch sei und kaufen Strom ein, wenn der Preis niedrig ist. Das sei unter anderem das Geschäftsfeld der KB PV, die ihr Büro ebenfalls im Alten Amtshof hat.

Zur Überraschung der Anwesenden machte Alois Koop-Brinkmann zum Ende der Vorstellung noch eine Ankündigung. Er plant die Sanierung des Gebäudes an der Bahnhofstraße. Dort sollen bis zum nächsten Jahr ein neuer Kindergarten und eine Pension entstehen. „Wir können zusammen Bassums Zukunft gestalten“, so der Unternehmer.