Alte Schätze bekommen neues Zuhause

Exponate wie das genagelte Eiserne Kreuz möchte Susanne Reichelt in einer Dauerausstellung unterbringen. Fotos: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Es ist ein echter Blickfang, das mächtige genagelte Eiserne Kreuz aus Holz. Die Köpfe der Nägel säumen die Ränder, zieren die herausgearbeitete Kaiserkrone, das W – für den Vornamen des Kaisers – sowie das Datum 1914. Wer genau hinschaut, erkennt Inschriften auf den Nägelköpfen: „Bürgermeister A. Ehrig, Schule Groß Ringmar, Molkerei Nienstedt, Familie Lehrer Cordes“ – und viele, viele mehr. Sie alle haben etwas gespendet. 75 Prozent des Geldes gingen an die Nationalstiftung, mit der Angehörige von im Krieg Gefallener unterstützt wurden, 25 Prozent kamen Wohltätigkeitseinrichtungen zugute. 1918 ergaben die Spenden einen Betrag von 4600 Goldmark.

Das genagelte Eiserne Kreuz, das von dieser Spendenbereitschaft kündet und den Durchhaltewillen der Bevölkerung im Krieg stärken sollte, stand bei der Bassumer Friedenseiche. Heute steht es im Untergeschoss des Verlieses der Freudenburg. Susanne Reichelt vom Kultur- und Heimatverein Bassum möchte das ändern. Sie will, dass das Kreuz ebenso wie all die anderen Exponate im Gebäude, einen Platz in einer Dauerausstellung bekommen.

Sie geht die Treppe nach oben. Dort lagern lauter, kleine Schätze: Geschirr, Haushaltsgeräte, Dokumente wie Briefe sowie Urkunden, und Möbel aus verschiedenen Epochen Bassumer Geschichte. Jedes Exponat hätte sicher viel zu erzählen, wenn es sprechen könnte: Wann wurde es hergestellt? Wer hat es besessen? Wie kam es nach Bassum? Als das Verlies renoviert wurde, wurde alles kunterbunt zusammengeschoben.

Der Kultur- und Heimatverein möchte das ändern und die Geschichten der Objekte erzählen – und damit Bassums Geschichte. „Es soll um die Geschichte der Freudenburg gehen, um die des Amtes Freudenberg und der Flecken Bassum und Loge“, erklärt Reichelt. „Diese drei Themenkomplexe bekommen noch Unterthemen, wie die Baugeschichte der Freudenburg, das Amts- und Gerichtswesen sowie die historische Entwicklung der Flecken anhand einzelner Handwerke, wie zum Beispiel Uhrmacher.“ Die hätten sich im 19. Jahrhundert dort niedergelassen. Ein Hinweis auf Wohlstand und Bürgerschaft.

Reichelt möchte nun eine Aktionsgruppe gründen, die alle Objekte im Gebäude und aus dem Archiv listet, den Themen zuordnet und sich Gedanken macht, wie sie ansprechend präsentiert werden können. Die daraus entstehende Dauerausstellung soll ein zweiter Besuchermagnet neben dem Verlies im Untergeschoss werden: „Weniger Vitrinen, mehr Schautafeln, auch gerne Stationen mithilfe moderner Medien“, stellt Reichelt sich vor. Doch nur ein Teil des Raumes wird Dauerausstellung. Der andere soll Platz für wechselnde Ausstellungen bieten.

Bisher hat Reichelt zwei Unterstützer für ihr Vorhaben gewonnen. Nun hofft sie, dass sich noch mehr Menschen begeistern lassen. „Wir suchen keine Historiker – sondern einfach Menschen, die Freude daran haben, die Geschichte ihres Heimatortes zu erzählen.“ Fachliche Unterstützung bekommt die Gruppe von Dr. Ralf Vogeding und Ralf Weber vom Kreismuseum in Syke. Zum Tag des offenen Denkmals soll die Ausstellung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden

Wer sich vorstellen kann, bei der Gruppe mitzuarbeiten, kann sich bei Reichelt unter 04249/961361 melden.