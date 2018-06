Alles im Sack, alles schon eingetütet

Wedehorner Treckertreffen Anfang Juli / Orga-Team hat letzte Details besprochen

+ Das Organisationsteam (v.l.): Simon Martens, Richard und Sabine Plöger, Elfriede Husmann, Anke Engler, Katrin Engler, Horst Husmann. Es fehlen Hannes Engler und Hilmer Albers. - Foto: Ulf Kaack

WEDEHORN - Von Ulf Kaack. Nun kann es losgehen: Zum letzten Mal traf sich kürzlich das Vorbereitungsteam für das 8. Wedehorner Treckertreffen, um die letzten Details auf den Weg zu bringen. Am 7. und 8. Juli werden erneut Horden von Dieselenthusiasten mit ihren historischen Landmaschinen in das beschauliche Dorf am südlichen Rand von Bassum einfallen.