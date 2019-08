Zahlreiche Akteure am Bassumer Tag der Regionen beteiligt

Programm mit Kochen und Spielen für Kinder

Bassum - Von Luka Spahr. Jedes Jahr wird rund um das Erntedankfest in zahlreichen Orten und Gemeinden der „Tag der Regionen“ ausgerufen. Auch Bassum ist in diesem Jahr wieder am Start. Ein breites Bündnis aus Vereinen, Organisationen und Engagierten will am Sonntag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr ein Zeichen für regionale Wirtschaftskreisläufe setzen. Der Veranstaltungsort dafür liegt mitten im Grünen: die Freudenburg.