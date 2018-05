Künstler für die Piazzetta stehen fest / Neu im Programm: ein „Walk Act“

+ Jessica Arpin kommt extra aus Barcelona angereist, um in Bassum aufzutreten. - Foto: Agentur

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Noch sitzt Daniela Franzen entspannt beim Pressegespräch zur Piazzetta. Doch wenn übernächstes Wochenende, 26. und 27. Mai, die Künstler die Bassumer Innenstadt zu einer einzigen großen Bühne machen, wird auch sie sich verwandeln: Und zwar in Aljoscha, das Robotermädchen. „Sie ist ein vollautomatischer Müllroboter“, erläutert Franzen ihre Figur. Hinter sich her zieht sie eine Mülltonne der AWG – was allerdings diesmal für „Aljoscha wird gebraucht“ steht.