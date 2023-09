Alfred Rozenvalds stellt erstmals in der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen aus

Von: Fabian Pieper

Fotografien freundlicher Kegelrobben gehören zur neuen Ausstellung von Alfred Rozenvalds. Die ist ab dem Wochenende in der Alten Oberförsterei zu sehen. © Fabian Pieper

Alfred Rozenvalds ist passionierter Hobby-Fotograf. Er fotografiert besonders gerne Krabbeltiere, Kegelrobben und von Menschen verlassene Plätze. Am Wochenende eröffnet der 66-Jährige in der Alten Oberförsterei in Neubruchhausen seine erste eigene Ausstellung.

Neubruchhausen – Manch einem mag möglicherweise ein kurzer Schreck in die Glieder fahren, wenn er die Alte Oberförsterei in Neubruchhausen betritt und er sich plötzlich mir einer riesigen Spinne konfrontiert sieht. Aber keine Sorge: Auch wenn das Tier etwa einen Meter groß ist, so ist es doch völlig harmlos. Schließlich handelt es sich dabei lediglich um eine Fotografie von Alfred Rozenvalds, der ab Samstag in seine Foto-Ausstellung „Von Krabbeltieren, Kegelrobben und verlorenen Plätzen“ einlädt.

„Eine Hauswinkelspinne“ erklärt Rozenvalds. Die sind zwar für gewöhnlich nur wenige Zentimeter groß, aber der 66-Jährige schwärmt für die Makro-Fotografie, mit der er kleine Dinge groß und detailreich einfängt. Die kombiniert er mit seinem Fachwissen über die Tierwelt. „Das, was ich fotografiere, kenne ich meist“, sagt er. Dann deutet er auf ein Leinwand-Bild eines Käfers und erklärt: „Die Larve eines asiatischen Marienkäfers.“ Daneben hängt der Lederlaufkäfer, zu dem Rozenvalds lachend zugibt: „Den musste ich lange googeln.“

Erste eigene Ausstellung des passionierten Hobby-Fotografen

Es ist die erste eigene Ausstellung des passionierten Hobby-Fotografen aus Osterbinde. Deshalb freue er sich bereits sehr auf die Eröffnung am kommenden Samstag, 9. September, um 17 Uhr. Dann wird er vor Ort sein und sein Schaffen erläutern. Einen Tag später, am Sonntag, können sich Besucher im Rahmen des Tags des offenen Denkmals ebenfalls mit dem Urheber der mehr als zwei Dutzend Werke austauschen, dann von 11 bis 17 Uhr.

Weniger Erschreck-Potenzial haben Rozenvalds Bilder von Kegelrobben. „Meine geliebten“, wie er sagt. Die habe er auf Helgoland fotografiert, die Ergebnisse hängen ebenfalls in der Alten Oberförsterei. Erstaunlich: Die Entstehungsgeschichte jedes Motivs ist ihm noch präsent. Er deutet auf das Bild einer aufrecht aus dem Sand ragenden Robbe. „Die Poser-Robbe“, sagt er und gluckst. „Die brauchte nur die Stativklappen hören, dann stellte die sich auf und schaute hin.“

Handvoll seiner Bilder bedienen die titelgebenden „verlorenen Plätze“

Nur eine Handvoll seiner Bilder bedienen die titelgebenden „verlorenen Plätze“. Das sind Orte, die von Menschen gestaltet und dann irgendwann verlassen worden sind. Die Bilder dieser Serie habe er allesamt in Bassum geschossen, erklärt Alfred Rozenvalds, zum Beispiel in der alten Kornbrennerei, aber auch in einem Wohnhaus.

Auch an den folgenden beiden Wochenenden wird Rozenvalds von 11 bis 17 Uhr bei seiner Ausstellung in Neubruchhausen sein und den Besuchern noch zusätzlich etwas bieten. Am 16. und 17. September erklärt er die Makro-Fotografie, eine Woche später fertigt er Porträtfotos der Anwesenden an – kostenlos und ganz ohne Gewinnabsicht, so Rozenvalds. Deshalb gibt es seine Bilder auch nicht zu kaufen. Fotografie soll für ihn lediglich ein Hobby bleiben: „Ich will nur das fotografieren, wo ich Spaß zu habe.“