Alexianer verbessern Klinik-Struktur

Udo Kraft und Uwe Lorenz (v.l.) an der Nahtstelle zwischen dem Altbau der Somatik und dem Neubau an der Bassumer Klinik. Bisher nicht realisierte Projekte werden nun umgesetzt.

Bassum - Von Anke Seidel. Drei Baujahre für die Alexianer im Landkreis Diepholz: Sie wollen bis 2019 insgesamt 13 Projekte an ihren vier Standorten realisieren – vor allem an der Klinik in Bassum. Dort sind allein neun Baumaßnahmen vorgesehen, die bereits seit 2009 geplant sind. Aber erst jetzt steht Geld dafür zur Verfügung. Investitionsvolumen allein Bassum: rund zehn Millionen Euro.

Aus Fördermitteln des Landes und Zuschüssen des Landkreises finanziert der Krankenhausträger alle Maßnahmen. In einzelnen Bereichen setzen die Alexianer auch Eigenmittel ein. Das berichtete Geschäftsführer Uwe Lorenz gestern während einer Pressekonferenz, in der Udo Kraft als Leiter des Alexianer-Geschäftsbereichs Service die Projekte erläuterte.

Zur Erinnerung: Der Kreistag hatte im Dezember ein Finanzpaket von 18,5 Millionen Euro bewilligt, das die Alexianer im Landkreis Diepholz bis 2019 erhalten sollen. 10,60 Millionen Euro davon sind für die Investitionen bestimmt.

Bassum

47 Parkplätze wollen die Alexianer im dritten Quartal dieses Jahres, also bis September, neu geschaffen haben. Weil eine Fläche von rechnerisch 34 Plätzen für die Hubschrauberlandestelle gebraucht wird, gibt es künftig aber nur 13 Parkplätze mehr als bisher. Für den Bau dieser Landestelle – das zweite Projekt, es soll bis Ende des Jahres realisiert sein – muss der Krankenhausträger nicht nur eine Vielzahl strenger Vorgaben erfüllen, sondern auch eine elementare Frist einhalten. Spätestens bis zum März 2018 muss die Landestelle in ein bundesweites Kataster eingetragen werden.

Parallel zur Realisierung läuft der Umbau der Caféteria im Untergeschoss, die an der Nahtstelle zwischen Alt- und Neubau entsteht – direkt gegenüber des Zentrums für seelische Gesundheit. „Sie ist das verbindende Element“, so Lorenz und Kraft. Patienten beider Kliniken können sie nutzen – genau wie alle interessierten Besucher. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal geplant. Dann soll auch der Umbau der Aufnahme im Erdgeschoss abgeschlossen sein. „Das läuft parallel und bei laufendem Betrieb“, sagt Kraft – eine enorme Herausforderung, weil alle Arbeiten und Gewerke exakt aufeinander abgestimmt werden müssen.

Das gilt genauso für den Um- und Neubau der Operationssäle im Obergeschoss. Die bisherigen drei werden weiter genutzt, bis die fünf neuen OP’s fertiggstellt sind. Einer davon ist speziell auf die Anforderungen der Berufsgenossenschaft abgestimmt. Will heißen: Ihre Patienten können die Bassumer Klinik nutzen. „Das ist eine Komplettierung unseres Angebots“, so Lorenz. Das gesamte Umbauprojekt OP erfolgt in drei Bauphasen. Die erste soll im ersten Quartal 2018, die zweite sowie die dritte ein Jahr später abgeschlossen sein.

Außerdem geplant: Der Umbau der Eingangshalle (Fertigstellung: erstes Quartal 2018) und die Gestaltung der Außenanlagen (drittes Quartal 2019).

Diepholz

Um den Klinikbetrieb zu optimieren, ist am Krankenhaus Diepholz die Zusammenlegung von jeweils zwei Stationen geplant – die erste (Station eins und zwei) bis zum vierten Quartal dieses Jahres, die zweite (Station drei und vier) bis zum vierten Quartal 2018. Kosten: Rund 500.000 Euro. „Die Patientenzimmer bleiben“, so Lorenz. Die TV-Standards sollen dort jedoch angeglichen werden, das finanzieren die Alexianer aus eigenen Mitteln.

Sulingen

An der Klinik Sulingen entsteht bis zum dritten Quartal dieses Jahres ein Schlaflabor mit insgesamt vier Plätzen. „Dafür widmen wir Patientenzimmer um“, so Kraft und Lorenz. Sie rechnen mit 250 Patienten pro Jahr, die dieses Schlaflabor nutzen. Die Kosten für das Projekt schätzt Lorenz auf einen „mittleren bis größeren fünfstelligen Betrag.“

Twistringen

Der Umzug der Alexianer-Klinikverwaltung – ein Wunsch der Politik – soll bis zum zweiten Quartal 2018 abgeschlossen sein. 100 Mitarbeiter ziehen von Eydelstedt wieder zurück an den Standort Sankt-Annen-Stift Twistringen. Ausgeschlossen ist nicht, dass einige von ihnen sogar ihr altes Zimmer zurückbekommen. Kosten für den Umzug; 150.000 Euro.