Albringhausen und Schorlingborstel feiern Erntefest

1 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 2 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 3 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 4 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 5 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 6 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 7 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen 8 von 78 Mit 26 Themenwagen und Hunderten Teilnehmern haben Albringhausen und Schorlingborstel Erntefest gefeiert. © Berthold B. Kollschen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Berthold B. Kollschen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Berthold B. Kollschen schließen

Wie im Rausch haben die Bürger von Albringhausen und Schorlingborstel ihr Erntefest 2022 gefeiert: Draußen während der Umzüge und auf dem Hof Schwaberg in Schorlingborstel, wie drinnen im Festzelt am Schützenhaus in Albringhausen ging die Post ab. Die Dorfjugend unter der Leitung ihrer Vorsitzenden, Laura Raven, hatte vorbildliche Arbeit bei den Vorbereitungen geleistet.

Rubriklistenbild: © Berthold B. Kollschen