Fünfte Impfung gegen Corona?

Von: Anke Seidel

Jetzt greifen Lockerungen, aber die Diskussion über Corona-Impfungen läuft noch. Die Ärztesprecher im Kreis berichten von unterschiedlicher Resonanz

Landkreis Diepholz. Keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn, keine Isolations- und PCR-Testpflicht mehr bei positivem Selbsttest auf Corona: Jetzt gelten Lockerungen, die noch vor einem Jahr völlig undenkbar gewesen wären. Andererseits breitet sich in den USA die neue Omikron-Subvariante XBB.1.5 rasant aus – ein Spannungsfeld, in dem das Thema Impfung an Bedeutung gewinnt. Wie ist die Lage in den Arztpraxen im Landkreis Diepholz? Dr. Christoph Lanzendörfer (Ärztesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung für den Bereich Grafschaft Hoya) und Dr. Bernd Roshop (Ärztesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung für den Bereich Grafschaft Diepholz) schildern die Lage.

„Es kommen Patienten, die möchten die fünfte Impfung“

Von steigenden Impfwünschen berichtet Dr. Christoph Lanzendörfer. „Es kommen Patienten, die möchten die fünfte Impfung“, so der Mediziner. Täglich gebe es solche Nachfragen in seiner Praxis. Aber es gebe keine verlässlichen Daten darüber, ob das sinnvoll sei. Nur so viel sei erkennbar: „Bisher scheint die fünfte Impfung nichts zu bringen.“ Wichtig sei auf jeden Fall eine Grundimmunisierung.

Genau die lässt sich im Labor genau einschätzen. Der Ärztesprecher berichtet aus dem seiner Praxis: „Wenn die Zahl der Antikörper unter 256 liegt, dann kann man nicht mehr von einer Immunität sprechen.“ Mindestens drei Impfungen empfiehlt der Mediziner – bei älteren Menschen allerdings vier.

Neue, problematische Virus-Varianten könnten die Lage aber wieder verändern. „Dann fängt alles wieder an...“, sagt Dr. Christoph Lanzendörfer. Wie tückisch das Virus sein kann, erläutert er am Beispiel der Omikron-Variante „Zerberus“, die nicht hoch ansteckend sei – aber eine Besonderheit aufweise: Durch ihre flache Struktur könne diese Virus-Variante sich nicht im Rachen festsetzen. Deshalb sei sie nicht hoch ansteckend. Aber sie könne mit einem Antigentest auch nicht nachgewiesen werden: „Zerberus fliegt unter dem Radar.“ Diese Variante sei aber schon wieder verschwunden: „Das ist alt.“

Die neue Maskenfreiheit trage in jedem Fall zur Durchseuchung bei, so der Mediziner. „Aber wenn man mit vielen Menschen zusammen ist, dann ist das Tragen einer Maske empfehlenswert.“ Im Wartezimmer der Praxis herrsche nach wie vor Maskenpflicht. Auch in Räumen, in denen nicht gelüftet werden könne, sei das Tragen einer Maske sinnvoll.

Grundsätzlich sei die Maskenfreiheit eine gute Entscheidung, sagt Dr. Bernd Roshop, Ärztesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung für den Bereich Grafschaft Diepholz. Jeder könne ja selbst entscheiden: „Wer will, kann ja weiterhin eine Maske tragen.“ Allerdings gilt auch in seiner Praxis in Barnstorf noch Maskenpflicht. Auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern sollte sie weiter gelten, betont Dr. Bernd Roshop.

Die Nachfrage nach Impfungen habe sich grundlegend geändert. Im Januar 2022 seien in seiner Praxis wöchentlich zwischen 100 und 120 Menschen geimpft worden, blickt der Mediziner zurück. Im Januar 2023 seien es in zwei Wochen zehn Personen gewesen: „Die Zahl der Impfwünsche bei den Patienten ist gleich Null.“

Noch nicht alle hätten ihre vierte Impfung erhalten, „und für die fünfte gibt es noch keine offizielle Empfehlung“. Welche Zukunftsperspektive ist wahrscheinlich? „Es wird wahrscheinlich so sein, dass künftig einmal im Herbst eine Auffrischungsimpfung angeboten wird“, erläutert Dr. Bernd Roshop – und betont: „Die Impfung war nie dazu gedacht, die Krankheit zu verhindern, sondern deren schwerer Verlauf.“

„Mit neuen Varianten ist immer zu rechnen“

Durchaus könne sich Corona in unterschiedlicher Form weiter verbreiten: „Mit neuen Varianten ist immer zu rechnen“, betont der Mediziner aus Barnstorf. Dabei sei der Grundbaustein des Virus immer gleich und die Impfung ein Grundstamm. Die bisherigen Varianten seien zwar schneller infektiös. Aber der Verlauf der Infektion sei nicht so schwer.

Unabhängig davon: Die Grippewelle sei abgeflacht und zurzeit seien nur wenige Menschen erkältet, hat Dr. Roshop in seiner Praxis festgestellt – und kommt zu dem Schluss: „Es beruhigt sich wieder alles.“