Strohmuseum Twistringen: Ausstellungen, Aktionstage und eine Premiere

Teilen

Die Damen des ehrenamtlichen Küchen- und Verkaufsteams hoffen auch in diesem Jahr auf viele Besucher. © Strohmuseum.

Twistringen – Die Winterpause ist zu Ende: Am Samstag, 4. März, öffnet das Twistringer Strohmuseum am Kapellenweg 2 wieder seine Türen. Damit haben auch Tagesgäste und Spontanausflügler wieder die Möglichkeit, jeweils an den Samstagen und Sonntagen in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr das deutschlandweit einzige Museum der Strohverarbeitung sowie die Fossilienschau des Heimat- und Bürgervereins im ersten Obergeschoss zu erkunden.

Am Sonntag, 5. März, wird die Kunstausstellung „Strohkunst aus aller Welt“ eröffnet. Und zwar im „völlig neu aufgebauten und gestalteten Themenbereich Strohkunst“, wie es in einer Mitteilung heißt.

In einer wechselnden Dauerausstellung können die Museumsbesucher die mehr als 1 700 kostbaren Strohintarsien,-mosaiken und -figuren aus der einzigartigen Sammlung von Dietmar Simon aus Berlin bewundern. Diese umfasst Gegenstände und Bilder aus dem 20, Jahrhundert aus über 25 Ländern in Europa, Afrika, Amerika und Asien. Der Kunstgenuss wird an den Märzsonntagen jeweils mit einem Kaffee- und Kuchenangebot auf der Museumsdiele genussvoll abgerundet.

Eine weitere besondere Ausstellung erwartet die Gäste im Herbst. Dann kommt die umfangreiche Wanderausstellung „Landwirtschaft und ländlicher Alltag im Landkreis Diepholz von 1870 – 1970“ des Kreismuseums Syke für sechs Wochen nach Twistringen; sonntags in diesem Zeitraum dann immer mit Kaffee und Kuchenangebot.

Die feierliche Eröffnung der Sonderschau „Landleben“ wird am 10. September passend zum Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Talentmonument“ zusammen mit dem Ausstellungskurator Ralf Weber und Bürgermeister Jens Bley im Ausstellungsraum des Strohmuseums stattfinden. Am Muttertag, 14. Mai wird das Museum ebenfalls seine Türen öffnen. Dann erhalten alle Mütter ein kleines Überraschungspräsent.

Zudem wird an diesem Tag das Museum Zielpunkt der von der AG Gästeführung Twistringen angebotenen Wanderung „Wilde Geest zu Fuß – unterwegs auf dem Twuster Padd“ anlässlich des deutschlandweiten Thementages Tag des Wanderns sein.

Eine Premiere in Sachen „Strohmuseum on Tour“ ist für Juni geplant: Dann wird das Twistringer Museum der Strohverarbeitung erstmals mit einem prachtvollen Stand in Burglesum auf dem Bremer Klassik-Open-Air bei „Sommer in Lesmona“ vertreten sein. In Knoops Park präsentieren die ehrenamtlichen Aktiven des Strohmuseums auf dem über die Landesgrenze hinaus bekannten Kultur-Event passenderweise an ihrem Stand verschiedenste Strohhutkreationen von schlicht bis extravagant „Made in Twistringen“ und lassen sich bei der Hutherstellung an der historischen Vorführhutnähmaschine gerne über die Schulter schauen.

Auch nimmt das Twistringer Strohmuseum an bundesweiten Aktionstagen mit einem „Tag der offenen Tür“ teil. Die Twistringer Strohgeschichte kann dann bei freiem Eintritt, einer offenen Führung mit spannenden Live-Vorführungen Strohhut-Nähen, Malotten- sowie Strohhalmherstellung an den original historischen Maschinen und einem Kaffee-Kuchen-Angebot erlebt werden.

Vormerken sollte man sich die Aktionstage „Internationaler Museumstag“ am Sonntag 21. Mai, den „Tag des offenen Denkmals“ am 10. September und den „Tag der Regionen“ am 1. Oktober.

Weitere Informationen

www.strohmuseum.de