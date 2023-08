AKB-Tagespflege setzt auf Fachkräfte aus Fernost

Von: Fabian Pieper

Tu, Oanh und Huyen (v.l.) sitzen gemeinsam mit ihrer Praxisanleiterin Jennifer Thomas über den dicken Büchern, die den Stoff beinhalten, mit dem sich die Pflegefachfrau-Auszubildenden in den kommenden drei Jahren auseinandersetzen müssen. Die jungen Frauen gehören zu mittlerweile 19 Auszubildenden bei der AKB-Tagespflege in Bassum, die über eine Kooperation mit einer Sprachschule extra für die Ausbildung aus Vietnam nach Bassum gekommen sind. © Fabian Pieper

Die AKB-Tagespflege in Bassum bildet junge Menschen aus Vietnam in Pflegeberufen aus. Das gelingt dank einer Kooperation mit einer Sprachschule.

Bassum – Schon mit perfekten Sprachkenntnissen ist das, was Pflegefachkraft-Auszubildende in Deutschland alles lernen müssen, gar nicht so leicht. Ist die Sprachbarriere groß, wird es so richtig herausfordernd. Dennoch stellen sich derzeit 19 junge Menschen dieser Herausforderung bei der AKB-Tagespflege in Bassum. Sie sind extra für die Ausbildung um den halben Erdball gereist: Sie kommen aus Vietnam.

Dank erfahrener Behörden wird das Visum innerhalb von Tagen erteilt

Von den derzeit insgesamt 28 Azubis bei der AKB kommen also mittlerweile zwei Drittel aus Fernost. „Wir machen das schon länger, seit Bestehen der Einrichtung im vergangenen Jahr“, kommentiert AKB-Geschäftsführer Johannes Oltmanns. Durch Kontakte habe sich für die Tagespflege mit Sitz an der Sulinger Straße in Bassum und Außenstellen in Twistringen und Steinfeld eine Kooperation mit einer Sprachschule in Vietnam ergeben.

Das Prozedere sieht dort laut Oltmanns wie folgt aus: Junge Menschen aus Vietnam können sich an der Schule für eine Ausbildung in Deutschland speziell im Gesundheitsbereich fit machen lassen, sprich: Sprachkenntnisse auf B1-Niveau erlangen. Damit könnten sie Inhalte verstehen und selbstständig wiedergeben, so Oltmanns. „Dann setzen die sich online mit uns in Verbindung, wir machen erste Bewerbungsgespräche.“

Passen Chemie und Sprachkompetenzen, und kommt es dann zu einer Zusage, steht für die AKB ein Organisations-Marathon an. „Das Visum muss in der Botschaft beantragt werden. Die hat eine Schnittstelle zur Ausländerbehörde in Diepholz“, führt der Geschäftsführer weiter aus. Das gehe aufgrund der durch den Fachkräftemangel in der Pflege gesunkenen Barrieren für die Erteilung eines Visums und die Erfahrung der Behörde mittlerweile „innerhalb von Tagen“. Danach müssen sich alle Beteiligten um Dinge wie Krankenversicherung, Steuer-ID, Bankkonten, die Anmeldung bei einer Pflegeschule und die Wohnungssuche kümmern.

Die meisten der vietnamesischen Auszubildenden würden in Bassum in Wohngemeinschaften in der Größe von drei bis vier Personen leben. „Eigentlich eine nette Sache“, sagt Oltmanns und lächelt, „so lernen sie sich kennen und bilden Freundschaften.“ Gerade die seien fernab der Heimat wichtig für die Auszubildenden – von Bassum bis nach Hanoi, der Hauptstadt Vietnams, sind es mehr als 8600 Kilometer.

Mitarbeiter und Gäste der AKB Tagespflege tauschen sich kulturell gern miteinander aus

Entsprechend groß: der Kulturschock. „Die anderen Azubis nehmen sie aber gut an die Hand“, weiß Jennifer Thomas. Die Leiterin der Tagespflege bei der AKB ist gemeinsam mit Lina Schriefer als Praxisanleiterin eine enge Kontaktperson für die Auszubildenden. Schriefer nickt: „Sie werden von ihren Mitschülern gut akzeptiert.“

Selbiges gelte auch für die Mitarbeiter der Einrichtung – und für die Gäste. „Eine von unseren Gästen übt mit denen zusammen sogar Deutsch und Englisch“, sagt Schriefer und lacht. Zudem seien die Azubis auch daran interessiert, die Gäste an ihrer Kultur teilhaben zu lassen, etwa durch gemeinsames Feiern von Festen wie dem vietnamesischen Neujahrsfest, das auf einen Zeitraum zwischen Ende Januar und Mitte Februar fallen kann.

Eine der Azubinen ist Tu, 21 Jahre alt und aus Nghe An, eine Stadt im Norden des Landes sowie die Geburtsstadt des Politikers Ho Chi Minh, wie sie stolz erklärt. Seit rund vier Monaten ist sie bei der AKB. „Alles super“, sagt sie in zwar gebrochenem, aber gut verständlichem Deutsch, und reckt einen Daumen nach oben. „Alle Kollegen und mein Chef sind sehr nett, und ich habe viel Unterstützung bekommen.“ Sie sehe die Ausbildung in Deutschland als „meine Chance. Ich werde hier arbeiten“ – auch wenn sie zugibt, noch Probleme mit der deutschen Sprache zu haben.

Deutschlernen bis zum Niveau B2 ist für die vietnamesischen Auszubildenden Pflicht

Und mit der deutschen Küche. Tu verzieht das Gesicht, als sie über Wurst spricht. Dann aber leuchten ihre Augen: „Ich esse gerne Pizza!“ Johannes Oltmanns lacht. Er erzählt von dem Moment, als er im vergangenen Jahr erfahren hat, dass das China-Restaurant Pazific in Bassum schließt. Aber dann die Entwarnung: „Wir sind ganz froh, dass hier ein Vietnamese aufgemacht hat.“

Zurück zum Beruflichen. Drei Jahre dauert die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Für die Azubis aus Vietnam sei zudem, so Oltmanns, das Erlangen des nächsthöheren Deutsch-Sprachniveaus B2 Pflicht. Dazu würden sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit zusätzlichen Sprachunterricht nehmen. „Die haben aber alle einen unfassbaren Anspruch an sich selber“, sagt Jennifer Thomas und wirft Tu einen Blick zu. Lachend fügt Geschäftsführer Oltmanns an: „Nach drei Jahren kriegen sie es besser hin als viele Deutsche.“

Noch ganz am Anfang ihrer Ausbildung stehen Oanh und Huyen – für sie ist der Tag des Pressetermins der erste Ausbildungstag. Entsprechend große Augen machen sie, als Johannes Oltmanns ihnen die Lehrmaterialien vorlegt: mehrere Wälzer, einer dicker als der andere. Aber schon beim Durchblättern hilft ihnen Tu. Und Jennifer Thomas, die daneben sitzt, weiß: „Wenn jemand ein gutes Herz hat, ist das mehr wert als ein sprachliches Hindernis.“