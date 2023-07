Sitzkissen-Verbot ärgert einen Besucher des Bassum Open Air

Von: Fabian Pieper

3500 Besucher haben Revolverheld in Bassum gesehen. Nicht alle waren mit dem Verlauf des Abends an der Freudenburg zufrieden. © Wolfgang Defort

Ein Besucher des Bassum Open Air mit Revolverheld musste seine Sitzkissen am Eingang abgeben. Er erhebt Vorwürfe, zu denen Veranstalter Oliver Launer Stellung bezieht.

Bassum – Eigentlich hatte sich Klaus Tolle am Samstag gemeinsam mit seiner Ehefrau auf einen stimmungsvollen Abend in Bassum mit der Band Revolverheld im Rahmen des Bassum Open Airs gefreut. Daraus allerdings sei nichts geworden, wie der Syker gegenüber der Kreiszeitung moniert. Die Schuld dafür schiebt er Veranstalter Oliver Launer und der Security-Firma OKS aus Syke zu. Zwei Sitzkissen hatten die Gemüter erregt.

Bassum Open Air: Ehepaar mit Stehplatzkarten muss Sitzkissen abgeben

Die hatte das Ehepaar Tolle dabei, um sich auf dem weitläufigen Gelände der Freudenburg zwischenzeitlich auf den Rasen setzen zu können; seine Frau sei auf Gehstützen angewiesen, verrät Tolle. Die Kissen allerdings habe ihm der OKS-Sicherheitsdienst aus Syke am Eingang zum Festivalgelände abgenommen. „Auch der Hinweis auf die Gehstützen interessierte den Einsatzleiter der Security nicht“, schimpft Klaus Tolle in einer schriftlichen Stellungnahme an die Redaktion.

Der Einsatzleiter habe auf eine Vorgabe von Konzert-Veranstalter Oliver Launer verwiesen, der die Mitnahme von Sitzkissen, Sitzdecken und Klappstühlen verboten haben soll. Zudem sollen Tolles darauf hingewiesen worden sein, sich eine Sitzplatzkarte zu kaufen, wenn sie sitzen wollten.

Für noch mehr Unverständnis bei Tolle habe ein Konzertbesucher gesorgt, der mit einem Klappstuhl das Konzert verfolgt haben soll. Schließlich verließen Tolle und seine Ehefrau das Konzert frühzeitig. Angesprochen auf den Klappstuhl-Besucher soll der Security-Einsatzleiter entgegnet haben, dieser habe eine schlimmere Erkrankung und brauche den Stuhl.

Bassum-Open-Air-Veranstalter Oliver Launer: „Das ist verboten“

Oliver Launer hat zu den Vorwürfen auf Anfrage Stellung bezogen. Er sagt klar und unmissverständlich: „Wer ein Stehplatzticket hat, darf keine Sitzkissen oder Klappstühle mitbringen. Das ist verboten.“ Er verweist auf die Gefahren, die sich etwa bei einer möglichen Panik ergeben würden. Diese Vorgaben seien bundesweit von Veranstaltern einzuhalten. Sitzplatzticket-Inhaber dürften allerdings ein Sitzkissen mitnehmen, um sich das Sitzen auf den Bänken ein wenig bequemer zu machen.

Warum der Mann auf dem Klappstuhl auf diesem habe sitzen dürfen, das kann Launer nicht beantworten. Eventuell habe die Security einen Fehler gemacht, räumt er ein: „Das bei so vielen Leuten mal etwas schiefgeht, ist klar.“ Nichtsdestotrotz sei er „sehr zufrieden“ mit der Arbeit der Firma OKS: „Die sind top!“

Mit Blick auf den unzufriedenen Klaus Tolle will Oliver Launer das klärende Gespräch mit dem verprellten Gast suchen. So ließen sich im Zweifel auch vor Ort Probleme beseitigen: „Wir finden immer eine Lösung.“