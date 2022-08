Viele Wespen, aber nicht genug Nahrung

Von: Katharina Schmidt, Anika Seebacher

Wespennester sind nicht per se eine Gefahr. Mitunter können sich Mensch und Insekt auch miteinander arrangieren. © Patrick Pleul/dpa

Gerade sind zahlreiche Wespen auf der Suche nach Nahrung unterwegs und kommen den Menschen dabei sehr nah. Ob die Nester wirklich gefährlich sind und entfernt werden müssen, ist eine individuelle Entscheidung und sollte von einem Experten entschieden werden.

Bassum/Twistringen – Gemütlich auf der Terrasse bei Kaffee und Kuchen sitzen und schon schwirren die Wespen um die Teller. In diesem Sommer sind es besonders viele und scheinbar auch aggressive Exemplare. Häufig ist schon von einer Wespenplage die Rede. Insektenbetreuer Norbert Tilger aus Katenkamp bei Bassum ist daher derzeit äußerst gefragt und begutachtet regelmäßig Wespennester, um zu entscheiden, ob eine Umsiedlung erforderlich ist.

Seit zwei Wochen besonders aktiv

Der milde Winter sowie der darauffolgende heiße und trockene Sommer waren ideale Voraussetzungen für die Wespen. Gerade werden neue Königinnen und Männchen produziert, die Völker benötigen viel Nahrung. Daher bricht unter den Tieren ein Konkurrenzkampf bei der Nahrungssuche aus. „Seit gut zwei Wochen sind die Wespen besonders aktiv“, weiß Norbert Tilger. Dass die Wespen dem Menschen lästig werden, sei dem Problem geschuldet, dass die Insekten nicht mehr ausreichend Nahrung in der Natur finden. Besonders beliebt sind dann Süßigkeiten, aber auch Fleisch lockt die Insekten an.

Ihre Nester bauen Wespen bevorzugt in Hohlräumen, dichten Hecken oder Erdhügeln. So war es jüngst auf dem Spielplatz an der Erich-Kästner-Straße in Bassum. Dort hatten besorgte Eltern das Ordnungsamt informiert. „Wir haben uns die Situation vor Ort angesehen und den Hügel nun bis auf Weiteres abgesperrt“, sagt Jürgen Donner von der Stadtverwaltung. Mit dieser Maßnahme, die nach Absprache mit Norbert Tilger erfolgte, sollen Begegnungen zwischen den Wespen und spielenden Kindern vermieden werden.

Spielgeräte auf Wespennester prüfen

Überhaupt sei es ratsam, wenn Eltern die Spielgeräte vor der Benutzung durch den Nachwuchs unter die Lupe nehmen, empfiehlt Tilger. Da Wespen gern unter dem Dach von Rutschen mit Holzhütten ihre Nistplätze bauen, könne es gefährlich werden, wenn die Kinder dort hinaufklettern. „Die Nester sind häufig genau auf Kopfhöhe.“

Ob und wie ein Eingreifen erforderlich ist, hängt Tilger zufolge vom Risiko und Standort des Nestes ab. „Bei Kindern, älteren Menschen und Allergikern sollte man besonders vorsichtig sein“, weiß er und rät auch bei öffentlich zugänglichen und viel frequentierten Stellen dazu, das Nest umzusiedeln. Dazu löst Tilger das Nest aus seiner Verankerung und platziert es für den Transport in einer Holzkiste. „Dann geht‘s in den Wald, wo die Wespen weiterleben“, beschreibt Tilger das weitere Vorgehen.

Wespen haben Berechtigung

Die gelb-schwarzen Hautflügler haben ihm zufolge „durchaus ihre Berechtigung“. Tilger erklärt zum Nutzen der Tiere, dass Wespen nicht nur beim Bestäuben von Pflanzen eine wichtige Rolle spielen, sondern auch gute Insektenjäger sind.

Schädlingsbekämpfer haben gerade alle Hände voll zu tun. © Julian Stratenschulte/dpa

Die einfachste Lösung bei Wespennestern ist für Tilger aber immer noch Geduld. „Ich versuche die Leute in der Regel davon zu überzeugen, bis Oktober zu warten. Dann erledigt sich das Problem von allein“, sagt der Insektenbetreuer. Ab dem Herbst verkleinert sich das Volk, da bei Wespen nur die Königin überwintert. Dann werde es wieder ruhiger. Bis dahin müsse man sich mit den Wespen arrangieren.

Ablenkung mit überreifem Obst

Tilgers Tipp für eine ungestörte Kaffeetafel im Freien ist die Ablenkfütterung: „Wespen lassen sich mit einem Teller überreifen Obstes locken. Wer diesen ein wenig abseits aufstellt, hat nach einem Tag wieder Ruhe.“

Und wenn die Tierchen einem doch mal direkt vor der Nase herumschwirren? Ruhig bleiben, hektische Bewegungen vermeiden und die Tiere nicht anpusten – das Kohlenstoffdioxid in der Atemluft bedeutet ein Alarmsignal für Wespen. Das geht aus Infomaterial hervor, dass der Twistringer Insektenbeauftragte Peter Lux zum Thema bereithält. Auch er hat festgestellt, dass derzeit viele Wespen unterwegs sind.

Vorsicht bei Schädlingsbekämpfung

Bei der Stadt Twistringen sind in diesem Jahr bisher nur zwei private Anfragen zu Wespen eingegangen. Sie verweist in dem Fall zur weiteren Beratung an Imker oder die Untere Naturschutzbehörde. Viele suchen sich womöglich gleich dort Rat – oder wenden sich an einen Schädlingsbekämpfer, weil sie trotz allem der Meinung sind, das Nest müsse vom Privatgrundstück entfernt werden. Diesbezüglich mahnt Norbert Tilger zur Vorsicht vor dubiosen Kammerjägern. „Es gibt viele unseriöse Adressen. Am besten wendet man sich an lokale Unternehmen“, so sein Rat. Wer eine Firma in der Nähe findet, spare zudem die Anfahrtskosten. Ferner wünscht sich der Bassumer Insektenbetreuer, dass „die Daumenschrauben angezogen werden“ und Schädlingsbekämpfer nicht jeden Auftrag ungefragt ausführen. Sein Vorschlag: Nur von Experten begutachtete und markierte Nester werden zur Bekämpfung freigegeben.

Immer erst Experten fragen

Auf keinen Fall sollten auf eigene Faust Maßnahmen ergriffen, sondern stets Fachpersonal hinzugezogen werden. Immerhin stehen alle wild lebenden Tiere unter Schutz und es droht gemäß Bundesnaturschutzgesetz sogar ein Bußgeld, wenn Wespen grundlos getötet oder die Nester beschädigt werden.

Kontakt

Wer ein Wespennest entdeckt und eine Einschätzung benötigt, wie damit verfahren werden soll, kann sich an das jeweilige Ordnungsamt der Stadt wenden oder Insektenbetreuer Norbert Tilger unter 04249/9997906 sowie seine Kollegen kontaktieren.