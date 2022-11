Mit mehr Akteuren von hier: Bassumer Adventsmarkt beginnt am 25. November

+ © Gregor Hühne Der Advent steht vor der Tür und hinter dem Advent in Bassum stehen: (v.l.) Ines-Maria Kuschmann (Pastorin), Ina Rapelowski (Kirchenvorstand), Ulrike Schink (Dechantin Stift Bassum), Uwe Molkenthin (Elektrik), Claudia Voss (Stadt Bassum-Kultur), Susanne Vogelberg (Stadt Bassum-Tourismus), Alena Grützmacher (Stadt Bassum-Wirtschaftsförderung). © Gregor Hühne

Vom 25. bis zum 27. November wird auf dem Stiftshüfel in Bassum der Adventsmarkt veranstaltet. Mit dabei: Ein volles Programm für jung und alt.

Bassum – Rund 30 Hütten im Außengelände und 24 Organisationen kündigen die Veranstalter des Bassumer Advents an. Mit dem Motto „mittendrin und herzerwärmend“ öffnet der Markt am ersten Adventwochenende von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, auf dem Stiftshügel in Bassum. Die Veranstaltungsadresse ist Am Kirchhof 4.

Adventsmarkt in Bassum: Nach der Coronapause geht es wieder los

„Schön, dass wir nach zweijähriger Pause wieder mit dem Adventsmarkt starten können“, sagt Susanne Vogelberg, Tourismusbeauftragte der Stadt Bassum, nach den Einschränkungen wegen Corona. Das Programm für die ganze Familie umfasst das Weihnachtsdorf in der Kapelle der Stille, den Mal-Tisch in der Kirche sowie ein Bastelzelt auf dem Stiftshof. Außerdem gibt es eine Kreistanzvorführung und gemeinsames Tanzen mit der Bovelzumft, kündigen die Stadt und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bassum an.

Neben Traumfängern und Christbaumschmuck basteln, gebratenen Mandeln, Honig und Kerzenziehen werde ein besonderer Höhepunkt der Weihnachtsvideogruß am Sonntag sein. Besucher können mit individueller Gestaltung und Harfenmusik von Britta Wortmann Weihnachtsgrüße an wen sie wollen verschicken.

Wer armen Kindern mit kleinen Geschenken eine Freude machen möchte, kann sich am Wünschebaum beteiligen, der über den Bürgerservice der Stadt läuft. Neben dem gemeinsamen Singen in der Stiftskirche gibt es zudem Adventsgeschichten im Geschichtenzelt mit Luise Gündel und Brigitta Wortmann.

Bassumer Advent: Das Programm

Programm zum Adventsmarkt Freitag, 25. November 19.30 Uhr: Romantisches Sinfoniekonzert mit Kompositionen von Schumann, Schubert und Weber. Dirigent: Ulrich Semrau.

Samstag, 26. November 15 Uhr: Marktbeginn

16 Uhr: Geschichtenstrickerin Luise Gündel im Geschichtenzelt (ca. 30 Minuten) 17 Uhr: Adventskonzert: Liedertafel-Männerchor, Gemischter Chor Bassum, Rainbow Gospelsingers und Gesangverein Schmalförden.

17.30 Uhr: Geschichtenstrickerin Luise Gündel im Geschichtenzelt (ca. 30 Minuten)

19.30 Uhr: Feuershow der Bovelzumft

20 Uhr: Marktschluss

Sonntag, 27. November 14 Uhr: Familiengottesdienst „mittendrin und herzerwärmend“ 15 Uhr: Marktbeginn und Alphörner

15.30 Uhr: Adventslieder zum Mitsingen

15.30 Uhr: Wintermärchen am Lagerfeuer mit Brigitta Wortmann im Geschichtenzelt (ca. 15 Minuten) 16 Uhr: Instrumentalmusik

16.30 Uhr: Adventslieder zum Mitsingen

17 Uhr: Orgelschülerkonzert

17 Uhr: Wintermärchen am Lagerfeuer mit Brigitta Wortmann im Geschichtenzelt (ca. 15 Minuten) 17.30 Uhr: Abendlieder zum Mitsingen

18.30 Uhr: Marktschluss

LED-Beleuchtung und Feuerschalen: Stadt Bassum setzt auf Nachhaltigkeit

Ganz irdische Themen sind derweil der Stadt ein Anliegen. In diesem Jahr steht das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Daher werde laut Susanne Vogelberg Strom eingespart und ausschließlich LED als Beleuchtung eingesetzt. Andere Lichter bleiben aus, die Beleuchtung auf das Nötigste reduziert. Stattdessen soll es Feuerschalen geben und vermehrt Kerzen zum Einsatz kommen. Zwar mache der Stromverbrauch für Licht nur einen kleinen Teil des Gesamtverbrauchs aus, dennoch wolle die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Der Löwenanteil des Stromverbrauchs falle jedoch bei Haushaltsgeräten wie Glühweinkochern an. Dort wollen die Veranstalter darauf achten, dass möglichst wenig Geräte an der Steckdose hängen. In diesem Sinne werde auf dem Bassumer Advent sogar ein handbetriebenes Kinderkarussell in Betrieb gehen.

Dennoch soll es Licht auf dem Stiftshügel geben, das Pastorin Ines-Maria Kuschmann in die Seelen der Menschen bringen möchte, um sie auf den Advent einzustimmen. Kuschmann will „einen familiären Gottesdienst veranstalten“, so die Pastorin. „Advent, die Nahrung von innen, das Licht für uns Christen.“ Das Wort Advent kommt übrigens vom Lateinischen „advenire“ und bedeutet so viel wie ankommen. Gemeint ist die Geburt von Jesus Christus.

Des Weiteren hätten sich Bassumer Schulen angemeldet, um miteinander ins Gespräch zu kommen. „Uns ist wichtig, etwas für Kinder anzubieten“, so Vogelberg, die den teilnehmenden Schulen dankt: Grundschule Mittelstraße, Grundschule Petermoor, Lukas Schule, Oberschule Bassum und die Prinzhöfte Schule. Jede werde einen eigenen Stand aufbauen und gemeinsam wollen sie das Bastelzelt betreiben.

Auf eine Sache macht die Stadt noch aufmerksam. Besucher sind angehalten, ihren eigenen Trinkbecher mitzubringen. Es sollen aber auch Becher gegen Pfand ausgegeben werden.